Bimbo trova soldi per strada e li dona alla Caritas: “Un piccolo segno che dà speranza”

Il gesto di un bambino delle elementari a Casina commuove il paese: ha trovato dei soldi e, invece di spenderli, ha scelto di regalarli alla Caritas.

Bimbo delle elementari trova denaro e sceglie di donarlo

Un gesto tanto semplice quanto straordinario arriva da Casina, in provincia di Reggio Emilia, dove un bambino della scuola primaria ha trovato dei soldi per strada e ha deciso, insieme alla mamma, di donarli alla Caritas locale. Un atto di grande altruismo che ha colpito l’intera cittadinanza, soprattutto in un periodo in cui simili episodi fanno notizia per la loro rarità.

A raccontare l’accaduto è stata proprio la Caritas di Casina, con un post pubblicato sui social. “Ogni giorno accadono per fortuna anche tante cose belle che forse vengono meno raccontate e per questo noi oggi scegliamo di condividere una piccola storia di questi giorni roventi”, si legge nel messaggio.

Il bambino avrebbe potuto comprare “un giocattolo, parecchi gelati o altro”, spiegano i volontari, ma ha scelto di portare la somma direttamente al centro d’ascolto, accompagnando il dono con un biglietto scritto di suo pugno: “Li ho trovati, li dono a voi. Un abbraccio”.

Un precedente simile aveva già colpito la Caritas di Casina

Non è la prima volta che la Caritas di Casina assiste a gesti di simile valore etico. A maggio 2024 un altro bambino, rientrando da scuola, aveva trovato un portafoglio contenente denaro e documenti. Con l’aiuto di un adulto era riuscito a rintracciare il proprietario, un cittadino tedesco, che aveva poi voluto premiarlo con 50 euro per la sua onestà.

Anche in quel caso, la famiglia del piccolo aveva scelto di devolvere il denaro ricevuto alla Caritas, destinandolo al Centro di Ascolto della cittadina. Due episodi che, come sottolineano i volontari, “danno fiducia nel futuro”.