Fratoianni accusa la Meloni sul caldo, ma piove: valanga di ironie sul web

Il leader di Sinistra Italiana attacca Meloni e Salvini per il silenzio sul caldo record e sui salari bassi. Ma il video esce nel giorno del maltempo.

Fratoianni: “Governo assente su caldo e stipendi”

Con un video pubblicato sui suoi profili social, Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha lanciato un duro attacco al governo guidato da Giorgia Meloni, accusandolo di non affrontare i due temi che più affliggerebbero in questo momento gli italiani: il clima torrido e gli stipendi insufficienti.

“Ci avete fatto caso? La destra non parla mai del caldo e dei salari”, ha dichiarato nel video. “L’Italia è stretta nella morsa delle temperature estreme, ci sono lavoratori che muoiono per pochi euro, eppure i social della Meloni tacciono. Quelli di Salvini? Ancora peggio: nulla di nulla, ma lì siamo abituati”.

Il segretario di SI ha denunciato l’immobilismo comunicativo del governo anche in riferimento ai problemi del trasporto pubblico: “Il ministro Salvini non dice nulla nemmeno dei continui ritardi dei treni, che esasperano i pendolari ogni giorno”.

Critiche sul web: parla di caldo proprio quando arriva il maltempo

Il momento scelto per lanciare l’attacco, tuttavia, ha reso il video virale non tanto per il contenuto, quanto per la coincidenza con l’arrivo del maltempo su tutta Italia, che proprio in quelle ore stava portando un brusco calo delle temperature e numerosi disagi per pioggia e vento. Sui social, decine di utenti hanno ironizzato sulla gaffe, accusando Fratoianni di essere fuori tempo e fuori contesto.

“Parla di 40 gradi mentre qui diluvia”, scrive un utente. Un altro commenta: “Nel suo mondo c’è la canicola, nel nostro il temporale. Tempismo perfetto”.

“Climafreghismo” e “élite”: le accuse a Meloni e Salvini

Nel video, Fratoianni ha inoltre coniato il termine “climafreghismo” per indicare quella che considera la totale indifferenza del governo nei confronti della crisi climatica. “Non parlano del caldo, degli incendi, dei blackout. Perché? Perché hanno paura che emerga il loro fallimento”, accusa.

Infine, il leader della sinistra radicale ha esteso le critiche al tema salariale: “Gli stipendi sono sempre più leggeri, il carrello della spesa pesa sempre di più. Ma nemmeno su questo dicono una parola. Stanno con i privilegiati, non con i lavoratori”.

Un intervento che, nei contenuti, ha toccato alcuni temi centrali del dibattito sociale. Ma il contesto meteorologico in cui è stato pubblicato ha trasformato la denuncia in un boomerang mediatico.