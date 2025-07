70enne zoppo e armato rapina un supermercato e fugge su scooter rubato: arrestato dalla polizia

L’uomo, con andatura claudicante, è entrato in un supermercato armato di fucile a canne mozze e ha rubato l’incasso. Fermato poco dopo con parte della refurtiva.

Assalto armato alle prime luci dell’alba

Un uomo di 70 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata dopo aver compiuto un colpo armato in un supermercato situato in viale Lina Cavalieri, nel quartiere Serpentara di Roma. L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 3 luglio, intorno alle ore 7:25. Il rapinatore, armato di un fucile a canne mozze, è entrato nel punto vendita minacciando il personale e si è fatto consegnare il denaro presente nelle casse, ammontante a diverse migliaia di euro.

Dopo aver ottenuto il bottino, l’uomo ha lasciato l’edificio raggiungendo un complice che lo attendeva all’esterno a bordo di uno scooter Honda SH, risultato in seguito rubato il giorno precedente. I due si sono quindi dati alla fuga in direzione nord della città.

L’individuazione e l’arresto

L’allarme è stato lanciato immediatamente e le ricerche sono partite con l’intervento delle volanti del commissariato Fidene. Poco dopo, una pattuglia ha notato un soggetto sospetto in un campo in via Luigi Cimara, non distante dal supermercato. L’uomo, che presentava una lieve zoppia, è stato riconosciuto anche per i vestiti corrispondenti alla descrizione fornita dalle testimonianze.

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto nella sua disponibilità una busta del supermercato appena rapinato e parte del denaro sottratto. Poco distante si trovava lo scooter utilizzato per la fuga, confermato essere provento di furto. Il settantenne è stato immediatamente arrestato, mentre sono in corso le indagini per identificare il complice che si è allontanato prima dell’arrivo della polizia.

L’uomo è attualmente detenuto con l’accusa di rapina aggravata e ricettazione, in attesa dell’udienza di convalida. Gli investigatori stanno visionando le immagini di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per completare il quadro probatorio e risalire all’identità del secondo soggetto coinvolto nella rapina.