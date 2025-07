Bimbo di 4 anni azzannato da un pitbull sul pianerottolo: è grave, padroni fuggiti

Il piccolo è stato aggredito davanti alla casa vacanza a Lido Tre Archi: trasferito d’urgenza all’ospedale Salesi di Ancona, è in prognosi riservata.

Violenta aggressione nel quartiere Lido Tre Archi: bambino azzannato e sbattuto a terra

Tragedia sfiorata in una palazzina di Lido Tre Archi, nel comune di Fermo, dove un bimbo di appena 4 anni è stato aggredito da un pitbull mentre si trovava davanti all’appartamento preso in affitto per le vacanze. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, sul pianerottolo del quarto piano dello stabile.

Il piccolo, in vacanza con la famiglia, si sarebbe affacciato sul pianerottolo e lì si è trovato improvvisamente di fronte all’animale, che lo ha azzannato al fianco e, in una scena di estrema violenza, lo ha sbattuto ripetutamente contro il muro e a terra. Le urla hanno attirato l’attenzione dei proprietari del cane, che sono intervenuti cercando di liberare il bambino dalla morsa dell’animale.

Trasferito in elisoccorso ad Ancona: prognosi riservata

Quando i genitori del bambino hanno compreso la gravità della situazione, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’équipe medica del 118, che ha stabilizzato il piccolo prima di disporre il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Al momento si trova ancora in prognosi riservata.

Sul pianerottolo, secondo quanto riportato, era visibile una grande quantità di sangue. L’intera scena si sarebbe consumata in pochi secondi ma con una violenza tale da lasciare il quartiere sotto shock.

Padroni del cane irreperibili: avviate le ricerche

A rendere ancora più inquietante la vicenda è il fatto che i proprietari del cane, dopo l’aggressione, risultano essere fuggiti. Le autorità li stanno cercando per accertare le responsabilità e capire se l’animale fosse custodito in modo conforme alla legge.

Il quartiere di Lido Tre Archi non è nuovo a episodi simili: in passato ci sono già state segnalazioni relative ad aggressioni da parte di cani molossi. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza per individuare i responsabili della fuga.