Schianto all’alba sulla SP3: madre e padre perdono la vita, figlio in ospedale, tra i feriti due ragazzi baresi

Due vittime e tre feriti, di cui due in gravi condizioni: tragico scontro all’altezza del Motel San Marco, in territorio di Bernalda.

Muore una coppia di Matera, il figlio è ferito: dramma familiare sulla provinciale

Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto all’alba di oggi lungo la SP3 Matera-Metaponto, in territorio di Bernalda, nei pressi del Motel San Marco. Due le persone che hanno perso la vita: si tratta di una donna di 45 anni e del marito, entrambi originari di Matera. L’uomo è deceduto durante il trasporto in ambulanza, mentre la donna è morta sul colpo.

Alla guida dell’auto su cui viaggiavano c’era il figlio 22enne, anche lui materano, ora ricoverato all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera con ferite serie ma non in pericolo di vita. La famiglia stava percorrendo la provinciale quando, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto il violento impatto con un’altra vettura.

Due ragazzi di Altamura coinvolti: uno in rianimazione a Potenza

Nell’altra vettura viaggiavano due giovani di Altamura, entrambi 22enni. Il passeggero, trasportato in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, è in condizioni critiche e ricoverato in rianimazione. Meno grave, ma comunque ospedalizzato a Matera, il conducente della stessa auto, che ha riportato traumi importanti.

L’impatto è avvenuto intorno alle 6.45 del mattino. I primi soccorritori del 118 sono giunti sul posto con tre mezzi di terra e un elicottero. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Pisticci-Tinchi, che hanno operato per estrarre i feriti dalle lamiere.

Strada chiusa e traffico deviato: indagini in corso sulla dinamica

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia del commissariato di polizia di Pisticci, incaricata di gestire la viabilità e i rilievi del caso. La SP3 è attualmente chiusa in entrambe le direzioni, mentre sono stati attivati due percorsi alternativi: i veicoli provenienti da Matera sono deviati verso Ferrandina Scalo e da lì sulla Basentana; chi viaggia da Metaponto è indirizzato verso Ginosa Marina/Pantano oppure sempre verso la Basentana.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per accertare eventuali responsabilità e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.