Landini in politica? Il sindacalista che dice no ma fa campagna contro Schlein e Conte

Maurizio Landini continua a negare ogni ambizione politica, ma nel centrosinistra cresce la suggestione di una sua discesa in campo. Un’ipotesi divisiva che riflette il vuoto di leadership.

Il sindacalista che dice sempre no ma finisce sempre in piazza con i politici

Ogni volta che gli viene chiesto, Maurizio Landini risponde con fermezza: “Non mi candido”. Eppure, la possibilità che il segretario della CGIL possa diventare il prossimo volto del centrosinistra continua a circolare, tra indiscrezioni e retroscena di partito. Nel Paese degli escamotage pirandelliani, nulla è mai come sembra, e nemmeno Landini sfugge a questa logica.

Ex operaio metalmeccanico, Landini ha costruito il suo percorso sindacale su un’impostazione intransigente e fortemente ideologica: no al precariato, no alla flessibilità, no alle riforme strutturali, ma anche no al confronto con le controparti ritenute “troppo morbide”. In piazza ci va spesso, non solo contro le politiche del governo, ma anche al fianco dei leader della sinistra radicale: Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli. Presenze che dimostrano come il suo posizionamento sia sempre meno neutrale.

La sua CGIL ha preferito il megafono della protesta ai tavoli della trattativa. Eppure, anche lui si è trovato al centro di polemiche: ha sostenuto battaglie contro i contratti a basso salario, salvo poi sottoscrivere accordi con vigilantes a 5 euro l’ora. La sua retribuzione da segretario – 7.616 euro lordi mensili – è legittima, ma non passa inosservata quando il suo sindacato si erge a paladino degli ultimi.

Da garante dei lavoratori a ipotetico volto politico della sinistra

Il profilo pubblico di Landini è sempre più quello di un leader politico: interventi accorati, retorica militante, linguaggio polarizzante. Ha guidato campagne referendarie, promosso manifestazioni pacifiste, criticato frontalmente la CISL accusandola di “collaborazionismo” con l’esecutivo. E pur dichiarandosi “sopra le parti”, non ha mai nascosto le sue simpatie per l’area Schlein del PD.

Questo ha alimentato, nel tempo, l’ipotesi di una sua discesa in politica. La sinistra, alla continua ricerca di un volto che riesca a unire l’ala radicale e il campo largo, guarda a Landini come possibile catalizzatore del malcontento sociale. Un outsider che, come Elly Schlein prima di lui, potrebbe prendere tutti in contropiede. Ma anche qui, sorgono dubbi.

Una nuova polarizzazione? Il centrosinistra in bilico tra identità e pragmatismo

Se Landini fosse davvero candidato, rappresenterebbe l’ennesima scelta ideologica. Un altro “noista” dopo una segretaria, Elly Schlein, che ha faticato ad affermarsi sul piano dell’appeal generazionale e della credibilità istituzionale, superata finora in pragmatismo e visione da figure più moderate come Stefano Bonaccini.

Landini, come Schlein, è divisivo. Parla alla pancia del popolo di sinistra ma non sembra offrire una vera strategia alternativa. Critica molto, ma propone poco. E la sua leadership rischia di acuire ulteriormente la distanza tra la sinistra dei principi assoluti e quella che cerca soluzioni concrete.

Un Landini candidato sarebbe quindi una scelta di campo: quella di un partito che rinuncia all’equilibrio per scommettere, ancora una volta, su una figura intransigente, militante, ma difficilmente aggregante.