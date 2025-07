Castellaneta omaggia Gaber e “il compianto” De Gregori. Peccato che il cantautore sia vivo e in tour

Il cantautore è vivo e in tour, ma nel testo della delibera comunale è indicato come omaggiato “in memoria”. Scoppia l’ironia online.

Approvati due eventi musicali, ma per il Comune De Gregori è… defunto

Singolare scivolone amministrativo nel Comune di Castellaneta, guidato dal sindaco Giambattista Di Pippa, esponente del centrosinistra sostenuto da Sinistra Italiana e Partito Democratico. Lo scorso 2 luglio, la giunta ha approvato una delibera relativa a due spettacoli musicali a cura del cantautore leccese Luigi Mariano, in programma nell’ambito della rassegna estiva Bella d’Estate, dedicati a Giorgio Gaber e Francesco De Gregori.

L’iniziativa, si legge nel documento ufficiale, ha come obiettivo quello di “omaggiare due grandi maestri della musica italiana” e di far conoscere al pubblico anche brani meno noti di entrambi. Una formulazione che ha lasciato intendere che si trattasse di un tributo postumo a entrambi. Peccato però che De Gregori sia vivo e vegeto, con un tour attualmente in corso.

De Gregori in tour, ma il Comune lo “commemora”

L’evento dedicato a Giorgio Gaber, dal titolo Chiedo scusa se parlo di Giorgio, si è tenuto regolarmente giovedì 3 luglio a Palazzo Baronale, omaggiando il celebre artista scomparso nel 2003. Quello su Francesco De Gregori, intitolato Guarda che non sono io, è previsto invece per il 25 luglio a Palazzo San Domenico. Ma proprio il titolo, che riprende un verso noto dell’artista romano, sembra ora paradossalmente profetico.

Intanto De Gregori, classe 1951, si appresta a salire sul palco il 26 agosto a Bisceglie, il 4 settembre a Lecce e il 19 novembre a Bari, nell’ambito di un tour che lo porterà nei principali teatri e palasport italiani. Nulla, insomma, che giustifichi un “omaggio in memoria”.

L’ironia dei social: “A Castellaneta commemoriamo anche i vivi”

L’errore non è passato inosservato e ha scatenato l’ironia sui social. Su X, c’è chi scrive: “Siamo inimitabili: a Castellaneta commemoriamo anche i vivi”, o ancora: “Qualcuno ha pensato di ricordarlo in memoria. Peccato che De Gregori stia benissimo”. Tra i commenti più caustici, anche: “Essendo un fan di entrambi, ringrazio. Ma vorrei solo precisare che De Gregori è ancora vivo”.

Non è arrivata alcuna rettifica ufficiale dal Comune, né chiarimenti sull’imprecisione contenuta nella delibera. Un piccolo incidente che ha però scatenato un caso nazionale, tra umorismo e imbarazzo istituzionale.