Donna accusa il marito di tradirla e lo picchia ripetutamente davanti ai figli, l’uomo finisce in ospedale

Secondo le indagini, la donna avrebbe insultato e picchiato il coniuge per mesi, anche davanti ai figli. L’uomo ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Provvedimento cautelare per una donna accusata di violenze domestiche

Una donna residente a Roma è stata raggiunta da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento al marito, dopo essere stata indagata per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, in seguito alla denuncia presentata dall’uomo, che ha raccontato agli investigatori mesi di tensioni, aggressioni verbali e fisiche, subite anche alla presenza dei figli minorenni.

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, la donna era convinta che il marito avesse una relazione extraconiugale. Il sospetto, non suffragato da prove, si sarebbe trasformato in un’ossessione, con continui insulti, minacce e comportamenti aggressivi. In più occasioni, secondo quanto riferito dalla vittima, la moglie lo avrebbe colpito con calci, pugni e oggetti, provocandogli ferite tali da rendere necessario il ricorso alle cure ospedaliere.

Controlli ossessivi e violenze davanti ai figli

Le indagini hanno accertato che la donna controllava costantemente il cellulare del coniuge, seguendolo anche fuori casa, convinta che ogni sua uscita fosse legata a un presunto tradimento. Le accuse di infedeltà, riportano le fonti investigative, sarebbero state accompagnate da pressioni e richieste di “confessione”, pronunciate spesso in presenza dei figli.

Nel corso degli episodi di violenza, l’uomo avrebbe più volte subito spinte e percosse, oltre al lancio di oggetti. Il contesto familiare descritto dalle autorità è quello di una spirale di soprusi, culminati con l’intervento delle forze dell’ordine a seguito della denuncia dell’uomo, che ha raccontato in dettaglio le aggressioni subite.

A conclusione dell’attività investigativa preliminare, la Procura ha disposto con urgenza il provvedimento restrittivo a carico della donna, che ora dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. L’obiettivo della misura è tutelare l’incolumità dell’uomo e dei figli, allontanando la donna dall’abitazione e da tutti i luoghi frequentati dalla presunta vittima.