Puglia, turista svegliata da uno sconosciuto 40enne che entra in casa e la picchia, arrivano i carabinieri durante il pestaggio allertati dai vicini

La vittima si è svegliata trovandosi di fronte l’uomo che l’ha colpita con violenza. I carabinieri lo hanno fermato mentre la stava ancora picchiando.

Tentativo di aggressione nella notte: l’intervento dei carabinieri evita il peggio

Nella notte tra il 2 e il 3 luglio a Vieste, in provincia di Foggia, una turista è stata vittima di una violenta aggressione all’interno del proprio appartamento. La donna, che si trovava sola, si è svegliata improvvisamente trovando un uomo nudo ai piedi del letto. Presa dal panico, ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione di alcuni passanti. L’uomo, un 40enne, avrebbe tentato di aggredirla fisicamente colpendola con ripetuti pugni al volto.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l’aggressore si era introdotto nell’abitazione durante la notte, presumibilmente forzando un ingresso secondario. I carabinieri sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di residenti e turisti della zona, preoccupati per le grida provenienti dall’edificio. Una volta giunti sul posto, i militari hanno fatto irruzione passando da una porta finestra e hanno sorpreso l’uomo mentre stava ancora colpendo la donna.

L’arresto e le accuse a carico dell’uomo

L’aggressore è stato immediatamente bloccato e arrestato. Le accuse a suo carico sono di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio. La donna, ferita e in stato di shock, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Dopo la convalida dell’arresto, il 40enne è stato trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono ancora in corso per chiarire nel dettaglio le dinamiche dell’irruzione e verificare se l’uomo abbia agito in modo premeditato o casuale. I carabinieri stanno anche esaminando eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree turistiche del Gargano, soprattutto in coincidenza con l’aumento delle presenze nel periodo estivo, per garantire maggiore sicurezza ai visitatori.