Crolla il tetto del ristorante affollato durante la cena, clienti estratti da sotto le macerie, addio alla 31enne sommelier Mara Severin

Durante la cena, parte del tetto del ristorante è crollata. Tra le macerie è morta una giovane sommelier. Tre feriti sono in gravi condizioni.

Grave incidente durante il servizio serale

Una serata estiva si è trasformata in tragedia a Terracina, dove parte del tetto del ristorante stellato Essenza è improvvisamente crollata. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di domenica 7 luglio, mentre all’interno del locale si stava svolgendo regolarmente il servizio. La sala interna era affollata, ma diversi clienti erano seduti anche nel dehor esterno. Secondo alcune testimonianze, il cedimento potrebbe essere stato doppio, con due momenti distinti in cui si è verificato il crollo.

Tra le persone coinvolte, dieci risultano ferite, tre delle quali versano in gravi condizioni. A perdere la vita è stata Mara Severin, 31 anni, sommelier del ristorante. Inizialmente estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Immediato l’intervento dei soccorritori, tra cui 118, carabinieri e polizia. La Procura di Latina ha avviato un’indagine sull’accaduto e disposto il sequestro dell’intero stabile per accertamenti strutturali.

Chi era Mara Severin, vittima del crollo

La vittima, Mara Severin, era una figura centrale dello staff del ristorante Essenza, rinomato locale affidato allo chef Simone Nardoni e situato nel cuore del centro storico di Terracina, tra via Tripoli e via Cavour. La giovane donna, originaria della zona, si occupava della selezione e cura dei vini, gestendo “La Cave”, una sala del ristorante pensata per esperienze di degustazione su misura. Sul sito ufficiale del locale si legge che questa area era nata proprio dalla collaborazione tra lo chef e la sommelier.

Attraverso i contenuti pubblicati sui suoi profili social, emergeva una forte dedizione alla professione e una passione profonda per l’enologia. Colleghi e clienti ricordano Mara come una persona competente, entusiasta e centrale per l’identità del ristorante.

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire con precisione le cause del crollo, mentre la struttura resta sotto sequestro per permettere gli accertamenti tecnici. Non si esclude che ulteriori verifiche siano estese anche agli edifici vicini, vista la centralità dell’area in cui è avvenuto l’incidente. L’intera città di Terracina è sotto shock per quanto accaduto.