Rissa tra adolescenti finisce in tragedia: 17enne ucciso con coltellate, due coetanei feriti gravemente

In una piazza affollata si scatena una lite tra giovani: un minorenne muore accoltellato, due feriti trasportati d’urgenza in ospedale. Indagini in corso.

Scontro violento tra ragazzi in piazza

Una lite degenerata in violenza ha portato alla morte di un ragazzo di 17 anni nella serata del 7 luglio a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. L’episodio si è verificato in piazzetta della Libertà, dove un gruppo di giovani ha iniziato a discutere animatamente fino all’esplosione della violenza. Secondo quanto riferito dai primi accertamenti, durante la rissa sarebbero stati utilizzati coltelli.

I residenti della zona, allarmati dalle urla provenienti dalla piazza, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Caserta insieme a due ambulanze del 118. Il giovane, gravemente ferito, è stato trasportato con urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Altri due ragazzi coinvolti sono stati soccorsi in condizioni critiche e si trovano ora ricoverati.

Ipotesi investigativa e rilievi sul luogo dell’aggressione

L’area è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi da parte degli investigatori. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un possibile regolamento di conti tra gruppi giovanili. Alcuni dei coinvolti, secondo le prime ricostruzioni, potrebbero provenire da zone limitrofe della provincia di Napoli.

La zona dove è avvenuto l’episodio è nota alle forze dell’ordine per episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza installate nei pressi della piazza, con l’obiettivo di identificare i responsabili e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali collegamenti con episodi precedenti. Al momento, non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte né se vi siano fermi o indagati. L’intera vicenda è oggetto di accertamenti da parte della Procura competente.