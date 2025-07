Ragazza trovata morta su uno yacht di lusso qualche giorno prima del 21° compleanno

Paige Bell, ventenne originaria di Johannesburg, è stata uccisa mentre lavorava sullo yacht “Far From It”. Arrestato un uomo messicano di 39 anni.

Omicidio durante il turno di lavoro a bordo dello yacht

Paige Bell, cittadina sudafricana di 20 anni, è stata trovata morta a bordo del Far From It, uno yacht di lusso ormeggiato presso il porto di Harbour Island, nelle Bahamas. Secondo le autorità locali, il ritrovamento è avvenuto il 3 luglio nel primo pomeriggio, all’interno della sala motori dell’imbarcazione. La giovane avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 14 luglio.

La Royal Bahamas Police Force è intervenuta poco dopo le 13 in seguito alla segnalazione di un incidente a bordo. Al loro arrivo, gli agenti hanno scoperto il corpo privo di vita della ragazza e, accanto a lei, un uomo ferito gravemente a un braccio. Si tratta di un cittadino messicano di 39 anni, che secondo la ricostruzione preliminare avrebbe prima aggredito Paige per poi tentare di togliersi la vita. Il sospetto è stato subito arrestato con l’accusa di omicidio e trasportato d’urgenza in una struttura sanitaria per ricevere le cure necessarie. Le autorità hanno confermato che l’uomo comparirà in tribunale il prossimo novembre per rispondere formalmente alle accuse. Le indagini restano in corso per chiarire il movente e verificare se tra i due esistessero rapporti pregressi.

Una giovane professionista stimata nel settore nautico

La vittima era parte dell’equipaggio del “Far From It”, yacht a noleggio il cui costo settimanale può superare i 140.000 dollari. Prima di entrare a far parte del team della lussuosa imbarcazione, aveva iniziato la sua carriera a bordo del Sweet Emocean. Nonostante la giovane età, Paige Bell era considerata una professionista seria, determinata e molto stimata dai colleghi.

Amici, familiari e compagni di lavoro l’hanno ricordata con parole sentite. “Paige era più di una collega, era una di famiglia. Il suo spirito radioso, la risata contagiosa e la sua infinita gentilezza hanno lasciato un segno indelebile in chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla”, si legge in un messaggio di cordoglio diffuso dall’equipaggio. Il ricordo sottolinea la profonda impressione che la ragazza aveva lasciato nell’ambiente lavorativo e personale, grazie alla sua capacità di portare calore e serenità anche nei momenti più difficili.

La vicenda ha suscitato una forte reazione nel settore nautico internazionale, colpito dalla tragica perdita di una giovane promessa nel mondo degli yacht di lusso.