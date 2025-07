Anna Tatangelo in tour: pancione in vista e omaggio alla femminilità sul palco

La cantante torna ad esibirsi in tutta Italia con il Summer Tour, sfoggiando un look premaman elegante e condividendo un momento speciale della sua vita.

Un’estate tra musica, palco e una nuova maternità

Il Summer Tour di Anna Tatangelo è ufficialmente iniziato il 3 luglio e toccherà numerose città italiane fino al 13 settembre, con un gran finale previsto a Oschiri. La cantante, visibilmente in dolce attesa, ha voluto condividere con il pubblico non solo la sua musica, ma anche l’emozione di una nuova maternità. In occasione di uno degli ultimi concerti, ha sfoggiato un elegante abito che metteva in risalto il pancione, accompagnando la performance sulle note di “Essere una donna”, uno dei suoi brani simbolo.

Nel post pubblicato in precedenza sui social, l’artista aveva annunciato la gravidanza con parole piene di significato: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona”. Una frase che ha segnato l’inizio di una fase personale molto importante. La cantante è già madre di un figlio, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, e oggi è legata sentimentalmente a Giacomo Buttaroni, calciatore e tecnico della Roma City FC. Sebbene la cantante non abbia mai ufficializzato pubblicamente il nome del compagno, è stato il fratello di Buttaroni a confermare la relazione.

Eleganza e semplicità nel look premaman scelto per il palco

Durante la sua recente esibizione, Anna Tatangelo è apparsa con un abito lungo firmato Aniye By, color fango, dal taglio scivolato. Il capo, uno slip dress in tessuto leggero, era impreziosito da rouches incrociate lungo la gonna e il décolleté, e da una profonda scollatura a V. Il prezzo dell’abito si aggira intorno ai 380 euro. A completare il look, gioielli dorati tra cui un bracciale rigido, anelli, un girocollo e piccoli orecchini a bottone, scelti per aggiungere luminosità senza eccessi.

L’immagine della cantante è stata immortalata durante la cosiddetta “golden hour”, la fascia oraria del tramonto che valorizza la luce naturale e dona una particolare intensità agli scatti. Dopo il primo look premaman in jeans e camicia oversize, condiviso all’annuncio della gravidanza, questo nuovo outfit rappresenta un’evoluzione nello stile dell’artista, che continua a coniugare raffinatezza ed espressività anche in gravidanza.