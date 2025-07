Bari, fumo e fiamme da un balcone in via Argiro: interviene la polizia, agenti feriti

Un principio d’incendio ha interessato un’abitazione in via Argiro a Bari: due agenti intervengono per spegnere le fiamme e riportano ustioni leggere.

Intervento della polizia al terzo piano: le fiamme partite da un condizionatore

Attimi di tensione questa mattina nel centro di Bari, dove un principio d’incendio ha generato fumo nero da un appartamento al terzo piano di un edificio in via Argiro. Il rogo, visibile dalla strada, ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, mentre sul posto sono giunte due volanti della polizia di Stato, intervenute in attesa dei vigili del fuoco.

Gli agenti, resisi conto della gravità della situazione, sono entrati nell’abitazione coinvolta per tentare di contenere le fiamme. Servendosi di estintori e acqua recuperata all’interno dell’edificio, hanno cercato di limitare i danni in attesa dell’arrivo dei soccorsi specializzati.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite dal motore esterno di un condizionatore. L’origine del guasto non è ancora stata confermata ufficialmente, ma si ipotizza un cortocircuito alla base del surriscaldamento dell’impianto. L’incendio è stato domato in tempi relativamente brevi, evitando che potesse propagarsi ad altri appartamenti del palazzo.

Agenti lievemente ustionati e curati dal personale sanitario

Durante l’operazione di spegnimento, almeno uno degli agenti intervenuti ha riportato ustioni leggere alle braccia, probabilmente nel tentativo di avvicinarsi al punto d’origine dell’incendio per spegnere le fiamme. Sul posto è giunta un’equipe del 118, che ha prestato le prime cure direttamente in strada.

Il personale sanitario ha medicato gli agenti coinvolti, evitando il trasporto in ospedale. Le condizioni di salute non sono state giudicate gravi. Nessun altro residente dell’edificio sarebbe rimasto ferito, né risultano persone evacuate.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha contribuito a evitare conseguenze più gravi. La zona è rimasta parzialmente transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.