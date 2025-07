Gallipoli, auto precipita nel porto: conducente salvo. Il video diventa virale

Un uomo finisce con l’auto nelle acque del porto di Gallipoli. Illeso, esce dall’abitacolo da solo. La scena viene ripresa e diffusa sui social.

Auto cade in mare: conducente esce illeso

Attimi di apprensione nella serata di martedì 8 luglio a Gallipoli, dove un’auto è finita nelle acque del porto. Alla guida del veicolo si trovava un uomo, identificato come un lavoratore nel settore della ristorazione locale, che è riuscito a mettersi in salvo in modo autonomo, senza riportare ferite. Le circostanze dell’incidente restano al momento poco chiare, ma fortunatamente l’episodio non ha avuto conseguenze gravi.

Il conducente è stato ripreso subito dopo l’accaduto mentre, a torso nudo, cercava di orientarsi e raggiungere la banchina visibilmente scosso. Nessun altro passeggero risulta essere presente all’interno del veicolo. Il fatto ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e turisti, presenti in gran numero nella zona portuale.

Le immagini diffuse online: intervento dei soccorritori

La scena è stata immortalata da diversi telefoni cellulari e, in breve tempo, il video dell’auto inabissata ha cominciato a circolare sui social, diventando virale. Nel filmato si sentono le reazioni dei presenti, tra stupore e commenti ironici, mentre si osserva l’uomo uscire dall’acqua.

Pochi minuti dopo l’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a delimitare l’area per consentire il recupero del veicolo in sicurezza. L’operazione si è svolta con l’ausilio di un carroattrezzi dotato di gru, che ha permesso di estrarre l’auto dal fondale del porto. La bassa profondità del tratto in cui è avvenuto l’incidente ha facilitato l’intervento dei soccorritori e ha consentito al conducente di rientrare autonomamente sulla terraferma.

L’intervento è stato completato in tempi rapidi e non si registrano danni ambientali o rischi per la navigazione. L’area del porto interessata è tornata alla normalità poco dopo. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. L’episodio ha suscitato curiosità tra residenti e turisti, data anche la spettacolarità delle immagini circolate online.