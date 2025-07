Donatella Rettore attacca Giorgia, la madre la difende con eleganza

Elsa Giordano replica con ironia alle parole di Donatella Rettore, che aveva paragonato Giorgia a Whitney Houston definendola un’imitazione della celebre cantante americana.

Il commento di Donatella Rettore e il silenzio di Giorgia

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione del suo settantesimo compleanno, Donatella Rettore ha espresso un giudizio critico nei confronti di Giorgia, definendola una cantante talentuosa, ma priva di originalità. “Giorgia è sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. È l’imitazione di Whitney Houston, nasce da lì. Bravissima, ma non originale”, aveva dichiarato la cantautrice veneta.

Le parole hanno fatto discutere, anche se l’artista romana ha scelto di non replicare direttamente. A intervenire, invece, è stata Elsa Giordano, madre di Giorgia, che ha preferito affidare la sua reazione ai social, utilizzando toni pacati e un’ironia leggera.

La replica di Elsa Giordano sui social

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Elsa Giordano ha condiviso una foto in cui abbraccia la figlia, accompagnata da una breve riflessione. “A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston (come dice la Rettore), però, comunque, si parla della Houston (e ho detto tutto). Auguri Donatella!!!!!”.

Una risposta che non nasconde la stima per la celebre interprete americana, ma che allo stesso tempo ridimensiona il paragone. Le parole scelte dalla madre della cantante si distinguono per sobrietà e ironia, senza polemiche né attacchi diretti.

Il legame artistico tra Giorgia e Whitney Houston

Il riferimento a Whitney Houston come modello vocale non è nuovo nel percorso di Giorgia. La stessa cantante ha più volte dichiarato la sua ammirazione per l’artista statunitense, specie durante l’infanzia. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù dopo la partecipazione a Sanremo 2023, la madre aveva raccontato: “Giorgia in casa cantava continuamente i brani di Whitney Houston. Io avevo i muri tappezzati dai poster di quella grande interprete americana. Giorgia cantava, solo che aveva vergogna di farsi ascoltare da me e dal padre. Per esibirsi, andava sotto al tavolo della cucina”.

L’influenza musicale, dunque, è un dato di fatto, riconosciuto anche dalla famiglia dell’artista, che però rivendica l’autenticità di un percorso costruito negli anni con coerenza e passione. Giorgia, oggi, è considerata una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, con una carriera che ha attraversato decenni e generazioni.