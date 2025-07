Gallipoli, turista muore in mare dopo un malore: inutili i soccorsi

Una donna di 83 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno a Gallipoli. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del bagnino e del 118.

Tragedia a Lido San Giovanni

Una vacanza si è tragicamente interrotta nella mattinata di oggi a Gallipoli, dove una donna di 83 anni, originaria di Bergamo ma residente a Roma, ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre si trovava in mare. Il fatto è avvenuto nei pressi del tratto di spiaggia di Lido San Giovanni, frequentata da turisti in questi giorni di piena stagione estiva.

La donna, identificata come Anna Maria Natale, si trovava in acqua quando ha manifestato un improvviso malessere. A notare la situazione è stato un bagnino in servizio, che si è tuffato prontamente per soccorrerla e riportarla a riva. Una volta giunta sulla spiaggia, sono iniziate le manovre di primo soccorso, in attesa dell’arrivo degli operatori del 118.

Nonostante gli sforzi immediati, le condizioni dell’anziana si sono rivelate da subito critiche. I tentativi di rianimazione sono purtroppo risultati vani e il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso.

Mare agitato e intervento delle autorità

Secondo quanto riferito, nella giornata di ieri la zona era stata interessata da forti venti di maestrale che avevano alimentato anche alcuni incendi nell’area. Anche oggi, pur in assenza di raffiche violente, le condizioni del mare sono rimaste agitate, tanto che sulle spiagge sventolava la bandiera rossa. Non si esclude quindi che lo sforzo fisico per nuotare, unito alla sua età, possa aver contribuito all’improvviso peggioramento delle condizioni della donna.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Gallipoli, che hanno informato dell’accaduto il pubblico ministero di turno, e i militari della capitaneria di porto, i quali hanno proceduto agli accertamenti di prassi. Il magistrato ha disposto l’affidamento della salma ai familiari, escludendo la necessità di ulteriori indagini.

La tragedia ha scosso i bagnanti presenti, molti dei quali hanno assistito alle concitate fasi del tentativo di salvataggio.