Temptation Island, Sonia e Filippo Bisciglia si alleano per servire la vendetta: “Lo facciamo aspettare, come ha fatto lui con te”

Nel secondo appuntamento del reality, Sonia Mattalia decide di non presentarsi al falò richiesto da Alessio Loparco, ribaltando i ruoli e lasciando il fidanzato nell’attesa.

**Il secondo episodio di “Temptation Island 2025” ha messo al centro l’evoluzione del rapporto tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco, protagonisti di una delle dinamiche più tese del programma. Dopo aver declinato l’invito al falò richiesto da Sonia, Alessio ha chiesto un nuovo confronto. Ma stavolta è lei a rifiutare.

Un rifiuto che ribalta le dinamiche

Dopo giorni di riflessioni e tensioni crescenti, Alessio Loparco ha chiesto di rivedere la fidanzata per un confronto, motivando la sua scelta con queste parole: “Sono venuto perché ero emotivamente scosso, preferivo avere un confronto a mente fredda, chiedo scusa di non essermi presentato. Ho sofferto molto perché questa era per me un’opportunità importante ed è andata persa”. Alessio ha spiegato di volersi confrontare con Sonia per comprendere meglio la sua posizione e affrontare il legame che li unisce.

Tuttavia, la decisione di Sonia è stata ferma. Dopo aver ascoltato il messaggio del compagno, ha espresso la volontà di rimandare il confronto: “Lui non ha pensato minimamente a me, gli ho dato fastidio perché gli stavo rovinando i festeggiamenti. Non è cambiata la voglia di incontrarlo, ma stasera non me la sento, deve riflettere e aspettare”. Insieme alle altre fidanzate, ha scelto di non comunicare immediatamente la sua decisione.

Filippo Bisciglia sostiene la scelta di Sonia

A sostenere la decisione di Sonia è stato anche Filippo Bisciglia, conduttore del programma, che ha dichiarato: “Avete ragione, lo facciamo aspettare come hai aspettato tu”. Un’affermazione che ha riequilibrato i ruoli nella coppia e segnato un passaggio importante nel loro percorso all’interno del programma.

Una volta tornato al falò, Bisciglia ha informato Alessio dell’esito della richiesta: “Non ha accettato il falò di confronto, quindi oggi non la vedrai”. La risposta del giovane è stata misurata: “Lo rispetto, la riflessione per me è importante, e se lo è anche per lui, questa cosa mi fa ben sperare per il futuro”.

Successivamente, Alessio ha riconosciuto l’errore compiuto nel non presentarsi al primo confronto, spiegando: “Non è da me, io non sono una persona emotiva. Per me Sonia è una cosa grande, molto, in quel momento ho reagito d’istinto. Ho sbagliato e non mi sono presentato, ma il motivo è stato solo il bisogno di riflettere”.

Il rapporto tra i due resta sospeso.