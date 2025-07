Veronica Gentili compie 43 anni, valanga di auguri online e lei ignora solo uno, scoppia il caso

Valanga di auguri per i 43 anni di Veronica Gentili, che ringrazia tutti su Instagram. Ma tra le storie manca un nome noto: Dino Giarrusso.

Tanti auguri per la conduttrice

ROMA – Mercoledì 9 luglio Veronica Gentili ha festeggiato i suoi 43 anni, in un momento particolarmente positivo della sua carriera. Dopo aver guidato l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, l’ex giornalista ha ricevuto numerosi elogi per il suo approccio diretto e autentico. «Era un’esperienza nuova, avevo paura, ma alla fine ho deciso di farla a modo mio. Grazie a tutti», aveva dichiarato alla fine del reality show.

Nel giorno del suo compleanno, i social sono stati invasi da messaggi di affetto. Fan, amici e volti noti dello spettacolo hanno riempito Instagram di auguri e fotografie in compagnia della conduttrice. Tra questi, anche Simona Ventura, opinionista del programma, ha pubblicato una foto insieme a Gentili con un semplice “tanti auguri”. Veronica ha ricondiviso quasi tutti i messaggi ricevuti, ringraziando pubblicamente ogni persona che le ha dedicato un pensiero.

Tuttavia, un’assenza non è passata inosservata: nelle sue storie non è comparso l’augurio di Dino Giarrusso, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e suo conoscente da tempo.

Silenzio social e vecchie tensioni

Il post di Giarrusso è stato effettivamente pubblicato, ma Veronica Gentili ha scelto di non ricondividerlo. Non è chiaro se si tratti di una semplice dimenticanza o di una scelta consapevole. La mancata pubblicazione ha subito alimentato le ipotesi di una possibile tensione ancora irrisolta.

Le frizioni tra i due non sono una novità. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice aveva ammesso: «Ho litigato infinite volte con Dino Giarrusso». Durante il programma, i dissapori si sono resi visibili anche al pubblico. In una puntata, i due si sono confrontati in diretta: Giarrusso si era lamentato della possibilità concessa ai nuovi concorrenti di partecipare alle nomination, a differenza di quanto accaduto a lui. Gentili aveva risposto: «Tu non li conoscevi, loro hanno seguito il gioco per settimane». L’ex europarlamentare aveva replicato: «Non è vero. Sono il direttore editoriale di un giornale e dico sempre la verità». La conduttrice aveva tagliato corto: «Ancora? È una polemica fine a se stessa».

Da quel momento, il rapporto tra i due non sembra essere migliorato. La mancata ricondivisione dell’augurio da parte di Gentili è stata interpretata da alcuni utenti come un segnale che le incomprensioni siano tutt’altro che superate.