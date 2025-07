Temptation Island, Denise e Marco già al capolinea, lui: “Sta tornando a essere felice con un’altra persona”

La partecipazione al programma mette alla prova una relazione di quattro anni, tra accuse di immaturità, mancanza di rispetto e nuove affinità nate nel villaggio

Denise e Marco, una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2025, stanno attraversando momenti di forte tensione sin dalle prime puntate. La giovane ha deciso di partecipare al programma con l’obiettivo di chiarire i suoi sentimenti, dopo quattro anni di relazione e una convivenza che, secondo lei, non le garantisce più l’amore e la serenità desiderati.

Confidenze e nuove intese

Nel villaggio delle fidanzate, Denise ha instaurato fin da subito un rapporto di confidenza con il single Flavio Ubirti, 24 anni, che ha colpito gran parte delle partecipanti sin dal primo giorno. Il loro legame si è rafforzato grazie a momenti di confronto e apprezzamenti reciproci. “Sei molto più maturo della tua età, a 24 anni il mio fidanzato stappava bottiglie nei locali”, ha confidato Denise a Flavio. Il giovane ha risposto senza esitazioni: “Ti ho scelta tra tutte. Sono abituato a frequentare donne più grandi”.

Questa crescente sintonia ha inevitabilmente messo in crisi Marco, che osserva dai video il comportamento della fidanzata con sempre maggiore disappunto. “Lei è una facile e io una facile non la voglio”, ha affermato visibilmente contrariato. Secondo lui, Denise continua a mettere in discussione il suo cambiamento e il suo impegno. “È venuta qua per buttare mea, non le sta bene niente. Ho cambiato la mia vita per dare un’opportunità a questa relazione. Prima non vedevo un futuro, lei aveva due figli, io ero un ragazzo single. Prima la vivevo con leggerezza, c’è voluto tanto tempo. Mi sono innamorato e sono cambiato”.

Recriminazioni e malcontenti

Da parte sua, Denise ha espresso con chiarezza le ragioni del suo malessere. Non si sente valorizzata all’interno del rapporto e accusa Marco di essere ancora troppo immaturo per la vita di coppia. “Quando torno a casa so che lo trovo a fare le sue cose. Lo devo seguire perché da solo non fa niente, è anche una mancanza di rispetto verso la persona che hai accanto. Lo vedo fermo, non capisco se è immaturità o un sentimento non abbastanza forte”.

Marco prova a spiegare il suo punto di vista, sostenendo di aver compiuto numerosi passi in avanti nella gestione della convivenza. “Non le va bene nulla di me, non mi apprezza. A casa devo pulire, stirare, cucinare. Non lo facevo, non ero abituato alla convivenza, piano piano ho fatto i miei step”.

Nel frattempo, il legame tra Denise e Flavio si fa sempre più solido. Lei sembra colpita non solo dalla maturità del giovane, ma anche dalla sua capacità di ascolto: “Mi stai sorprendendo, perdo di vista che hai 24 anni. A quell’età Marco stava nei locali a stappare bottiglie. Hai un cervello che non finisce mai, hai quello che mi sarebbe piaciuto avesse Marco come qualità”.

Le immagini del villaggio scuotono Marco, che osserva impotente la situazione evolversi. “Sta tornando a essere felice con un’altra persona, tutto quello che non mi aspettavo, era super innamorata di me. Mi ha mandato in tilt, sono deluso”.