Sondaggi 2025, FdI domina, Pd rincorre, M5S in calo, stabili Lega e FI

Il partito della Meloni si conferma primo con oltre il 30%. Piccoli movimenti per gli altri: Pd in lieve crescita, M5s arretra. Fiducia stabile nel Governo

Fdi guida, Pd e Avs guadagnano, M5s perde terreno

Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, realizzato tra il 9 e il 10 luglio, Fratelli d’Italia si conferma al vertice delle preferenze elettorali con un consenso del 30,2%, in crescita dello 0,1% rispetto alla settimana precedente e dello 0,2% nell’ultimo mese.

Alle spalle di Giorgia Meloni, si colloca il Partito Democratico con il 21,7%, anche questo in lieve risalita rispetto alla scorsa rilevazione (+0,1%) e a quella mensile. Al terzo posto si piazza il Movimento 5 Stelle, che scende all’11,9%, in calo settimanale, ma con un recupero di 0,3% nel confronto mensile.

Forza Italia, invece, si attesta all’11%, perdendo un decimale rispetto a una settimana fa, ma stabile rispetto al mese scorso. La Lega si ferma all’8,5%, senza variazioni. Segue Alleanza Verdi e Sinistra che cresce dello 0,1% settimanale, raggiungendo il 3,6%.

Scende Azione al 3,3%, perdendo lo 0,1% sia su base settimanale che mensile. In calo anche Italia Viva, ferma all’1,9%. Leggera ripresa per Più Europa, ora all’1,7%, con +0,1% in sette giorni ma un saldo mensile negativo.

Meloni ancora la leader più apprezzata: Tajani e Schlein crescono, Conte scivola

La classifica del gradimento personale dei leader resta saldamente nelle mani della premier Giorgia Meloni, stabile al 46,1% (+0,1% rispetto a un mese fa). La segue Antonio Tajani con il 39,5%, in crescita dello 0,3% mensile. In discesa Giuseppe Conte, ora al 30,6% (-0,1), mentre Elly Schlein guadagna un decimale e arriva al 29,8%.

Matteo Salvini risale al 27%, in aumento dello 0,1%, seguito da Carlo Calenda al 19,8%, Angelo Bonelli al 16%, Nicola Fratoianni al 15,9% e Riccardo Magi al 15,5%. Chiude Matteo Renzi, fermo al 13,4%.

Fiducia nel governo: percentuale stabile ma in lieve crescita mensile

La fiducia nel governo Meloni si mantiene stabile rispetto alla settimana scorsa, con un 43% di giudizi positivi, in crescita dello 0,5% rispetto a un mese fa. Non si fida il 50% del campione (-0,1% settimanale), mentre il restante 7% preferisce non esprimersi.