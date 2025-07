Incidente mortale in autostrada, tre morti sul colpo, garvissima una bambina e una donna

Scontro tra auto e camion nella galleria di Base, nel comune di Barberino del Mugello: coinvolte cinque persone, tre uomini morti sul colpo, traffico in tilt per ore.

Tre morti e due feriti gravi sulla Variante di valico

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 15 luglio sull’autostrada A1, all’interno della galleria di Base, nel tratto compreso tra Firenzuola e Badia, nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Il bilancio è tragico: tre uomini hanno perso la vita, mentre una donna di 35 anni e una bambina sono rimaste gravemente ferite. Entrambe sono state trasportate in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso.

Lo scontro, avvenuto intorno alle 14.30 lungo la Variante di valico in direzione Bologna, ha coinvolto un’autovettura e un autocarro. All’interno dell’auto si trovavano tutte le cinque persone coinvolte, oltre a un cane, anch’esso deceduto nell’impatto. Immediato l’intervento dei soccorritori: i vigili del fuoco si sono recati sul posto con una squadra, un mezzo di polisoccorso e un’autogru proveniente dal distaccamento di Firenze Ovest. Per estrarre le persone rimaste intrappolate nell’abitacolo è stato necessario l’uso di divaricatori e cesoie. Nonostante la rapidità delle operazioni, i sanitari giunti sul luogo hanno potuto solo constatare il decesso dei tre uomini.

Traffico in tilt e tratto autostradale riaperto su una sola corsia

In seguito all’incidente, il tratto dell’autostrada A1 in direzione Bologna è stato chiuso temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della galleria. La chiusura ha causato lunghi rallentamenti, con fino a 7 chilometri di coda registrati nel pomeriggio.

Intorno alle 16, la società Autostrade per l’Italia ha comunicato la riapertura del tratto interessato, precisando che il traffico può ora scorrere su una sola corsia. La circolazione resta comunque rallentata, mentre sul posto continuano gli interventi tecnici per completare la rimozione dei mezzi coinvolti.

A fornire un aggiornamento ufficiale è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha scritto su Telegram: “Attivati i nostri elisoccorso Pegaso 1 e Pegaso 3 che hanno trasportato una bambina e una donna in cura negli ospedali. Purtroppo tre uomini sono deceduti insieme a un cane. Il traffico è bloccato. I nostri operatori stanno facendo il massimo, ci stringiamo con dolore e speranza”.

Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, che si sta occupando dei rilievi sul luogo dell’accaduto. Presenti anche gli operatori di Autostrade per coordinare la gestione della viabilità e fornire assistenza.