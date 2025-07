28enne uccisa per strada dall’ex fidanzato con un fucile d’assalto: le telecamere riprendono tutto

Una giovane donna è stata colpita a morte in pieno giorno a Guadalajara: le autorità hanno identificato il presunto responsabile e avviato le ricerche.

Omicidio in pieno giorno, le immagini riprese da una telecamera

Una donna di 28 anni, identificata come Karla, è stata uccisa sabato scorso a Guadalajara, nello Stato messicano di Jalisco, durante un attacco avvenuto in strada. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la giovane sarebbe stata colpita da colpi di arma da fuoco esplosi da quello che viene considerato il suo ex compagno. Il fatto è stato documentato da una telecamera di videosorveglianza installata nella zona, e le immagini sono successivamente circolate anche sui social.

Il video, registrato il 12 luglio, mostra Karla mentre raggiunge un incrocio nel quartiere Balcones de Oblatos, tenendo in mano una scopa. Poco dopo si avvicina a un’auto parcheggiata, all’interno della quale si trova un uomo. Quest’ultimo, improvvisamente, esce dal veicolo con un fucile d’assalto, spara alla giovane e si allontana a bordo di un pickup bianco, lasciandola a terra. I soccorsi non hanno potuto fare nulla: la ragazza è deceduta sul posto per le gravi lesioni riportate al torace e all’addome.

Indagini in corso, identificato il presunto autore

Il procuratore dello Stato di Jalisco, Salvador González de los Santos, ha riferito che l’uomo responsabile del gesto è stato identificato e che nei suoi confronti è già stato emesso un mandato di cattura. Le ricerche per rintracciarlo sono attualmente in corso. “Al momento, non sappiamo con certezza se appartenga a un gruppo criminale. Certo, non è comune che qualcuno abbia un’arma di questo tipo in auto, ma fa parte dell’indagine che stiamo conducendo”, ha spiegato il procuratore.

Anche il governatore di Jalisco, Pablo Lemus, è intervenuto sulla vicenda confermando che l’uomo era l’ex compagno della vittima: “Non c’è giustificazione per nessun femminicidio e questo è stato davvero atroce. Dobbiamo trovare questo assassino – ve lo garantisco. Ormai ci siamo vicini. Non possiamo andare molto oltre, ma ci siamo vicini”.

Dati allarmanti e reazioni sui social

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla violenza di genere in Messico, dove secondo le statistiche ufficiali vengono uccise in media 11 donne al giorno. L’organizzazione Sororas Violetas Jalisco ha commentato l’accaduto con un messaggio pubblicato online: “Karla è stata privata della vita in modo codardo per aver tentato di porre fine a una relazione. Non era colpa sua se viveva in una società che normalizza gli uomini che credono di possedere le donne con cui potrebbero stare, al punto che se vengono lasciati, le uccidono”.

Le autorità federali e statali hanno più volte annunciato interventi normativi per rafforzare la tutela contro i reati di genere, ma gli episodi di violenza continuano a essere numerosi su tutto il territorio.