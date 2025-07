Va a Corfù in vacanza con un gruppo di amici e precipita dal balcone, 17enne gravissimo

Un adolescente italiano è caduto dal secondo piano mentre era in vacanza a Corfù con amici: indagini in corso, il giovane è in ospedale in condizioni critiche.

Caduta nella notte, indagini ancora in corso

Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravissime dopo essere caduto dal balcone di un appartamento a Corfù, in Grecia, dove si trovava in vacanza con un gruppo di amici. L’incidente si è verificato nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 luglio, all’interno di una casa in affitto situata al secondo piano di un edificio. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe compiuto un volo di circa sette metri prima di schiantarsi al suolo.

A lanciare l’allarme sono stati i compagni di viaggio, otto coetanei che condividevano con lui l’alloggio. Dopo aver assistito alla caduta, i ragazzi hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Il 17enne è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata a causa dei numerosi traumi riportati. I genitori, informati della gravità della situazione, hanno raggiunto l’isola nella giornata di venerdì.

Ascoltati gli amici, verifiche sulle dinamiche

Le autorità locali hanno aperto un’indagine per accertare con esattezza le cause dell’incidente. Gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti, cercando di individuare eventuali incongruenze nei racconti forniti. Al momento, nessuna ipotesi è stata esclusa: si valuta sia la possibilità di una caduta accidentale, sia quella di un comportamento imprudente.

Il padre del giovane, raggiunto dalla stampa italiana, ha dichiarato: “In questo momento sono più concentrato sulla sua salute”, aggiungendo che sarà possibile chiarire quanto accaduto solo successivamente. Gli amici presenti all’interno dell’appartamento hanno parlato inizialmente di una “caduta fortuita”, ma le dinamiche esatte non sono ancora state chiarite del tutto.

Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe avvenuta dopo una serata trascorsa in compagnia, ma non è ancora stato stabilito se il giovane sia precipitato accidentalmente o se l’evento possa essere legato a una bravata. Non è nemmeno chiaro se sia caduto di spalle o in avanti.

I medici dell’ospedale greco dove è ricoverato stanno monitorando costantemente le condizioni del ragazzo, che resta in prognosi riservata.