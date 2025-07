Danilo Lizzi, infermiere del 118 salva cento persone nella notte: “Aprite tutte le camere”

Un operatore sanitario ha riconosciuto l’intossicazione da monossido di carbonio, allertato i soccorsi e fatto evacuare l’hotel: otto ospiti in ospedale, nessuno grave.

Evacuazione notturna in hotel dopo malore di una bambina

Un’evacuazione d’emergenza ha interessato un hotel situato in via Aurelia, a Roma, dove nella notte tra il 12 e il 13 luglio si è verificata una fuga di gas. Grazie all’intervento tempestivo di Danilo Lizzi, infermiere in servizio presso l’Ares 118, è stato possibile allertare i soccorsi e salvare quasi cento persone. Otto ospiti sono stati trasportati in ospedale con sintomi di intossicazione da monossido di carbonio, ma nessuno risulta in condizioni gravi.

L’allarme è partito a seguito di una richiesta di intervento per una bambina di cinque anni che accusava malessere e aveva battuto la testa. Il personale sanitario, giunto sul posto, ha individuato i segnali compatibili con una dispersione di monossido, attivando immediatamente la procedura di evacuazione. La Regione Lazio ha pubblicato l’audio della chiamata effettuata dall’infermiere alla sala operativa, in cui si sente: “Ho il cicalino che suona a tutta forza, se mi mandi almeno un supporto, se non due, più i pompieri. Altre camere hanno lo stesso problema, con persone che sono svenute. Dobbiamo chiamare tutti e svegliarli tutti”.

Salvati gli ospiti, ricoveri in codice giallo

Lizzi, rendendosi conto della gravità della situazione, si è rivolto anche al personale dell’hotel: “Sì, apra le camere, tutte le camere”, chiedendo l’immediata apertura di tutte le stanze per consentire il salvataggio degli ospiti. Grazie a questo intervento, gli occupanti dell’hotel Raganelli sono stati svegliati nel cuore della notte e fatti evacuare prima che la situazione peggiorasse.

In totale, otto persone sono state condotte negli ospedali romani in codice giallo, ma nessuna di esse risulta in pericolo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno verificato la presenza del gas e messo in sicurezza l’intera struttura alberghiera.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha commentato l’accaduto: “Siamo orgogliosi della preparazione e della professionalità delle operatrici e degli operatori in servizio che, ogni giorno, salvano vite umane sorvegliando sulla salute di milioni di persone. Grazie per il vostro impegno quotidiano”. Ha poi aggiunto: “Otto persone devono la loro vita agli operatori dell’Ares 118”.