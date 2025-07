Muore in un incidente aereo al debutto in clinica privata: aveva 31 anni

Dettagli dell’incidente e circostanze del decollo

A Londra Southend si è verificato un incidente aereo che ha scosso il settore dei trasporti medici. Il volo, operato dalla compagnia olandese Zeusch Aviation, era un jet privatizzato adibito al trasporto di pazienti e dotato di sistemi medici avanzati. La tragedia si è consumata durante la fase di decollo, quando il bimotore Beechcraft King Air B200, proveniente da Pola (Croazia) dopo aver scaricato un paziente, si stava dirigendo verso la base di Lelystad, nei Paesi Bassi. Pochi secondi dopo l’avvio del decollo, intorno alle 15:48, il velivolo è precipitato al suolo e si è incendiato, trasformandosi in una palla di fuoco. Tra le vittime ci sono i due piloti olandesi e un medico tedesco, oltre a Maria Fernanda Ojas Ortiz, 31 anni, infermiera specializzata, che si trovava al suo primo giorno di lavoro come infermiera di volo.

Maria Fernanda, originaria del Cile e laureata in patria, aveva maturato esperienza come infermiera traumatologica in Sudamerica e in Germania, prima di trasferirsi in un ambiente dedicato ai voli medici privati. La sua scelta professionale era da sempre accompagnata da un forte desiderio di prestare un servizio prezioso, motivo per cui aveva accettato con entusiasmo il nuovo incarico. Tuttavia, quel fatidico giorno si è rivelato particolarmente tragico: nel suo primo impiego sul campo, la giovane infermiera ha perso la vita insieme agli altri membri dell’equipaggio, trasformando un inizio promettente in un doloroso epilogo.

Testimonianze e reazioni al tragico decollo

L’episodio ha suscitato grande commozione e incredulità, soprattutto tra chi conosceva il profilo professionale e umano di Maria Fernanda. Un’amica della defunta ha raccontato al Mirror: “Era il suo primo giorno di lavoro. Era un’infermiera ospedaliera, ma poi ha accettato un impiego presso una clinica privata. Non l’ha detto a nessuno, ma quello era il suo primo giorno di lavoro”. Un’altra conoscente, intervistata dalla BBC, ha aggiunto: “Sua moglie riesce a malapena a parlare, non riesce nemmeno a chiamare la polizia, è fuori di sé. È completamente sconvolta”. Queste testimonianze sottolineano il profondo impatto emotivo della tragedia, che ha colpito non solo il mondo professionale ma anche quello personale della giovane infermiera.

I familiari hanno espresso il loro dolore in un comunicato: “È con grande tristezza che confermiamo la morte della nostra amata Feña, in un tragico incidente su cui le autorità stanno ancora indagando. La notizia della sua scomparsa è estremamente difficile da accettare; era una persona che ha segnato tutti coloro che la conoscevano”. Con queste parole, essi hanno voluto onorare il ricordo di Maria Fernanda, rimarcando la sua dedizione e le qualità umane che la contraddistinguevano. Le autorità stanno attualmente portando avanti le indagini per chiarire le cause dell’incidente, mentre il settore del trasporto medico esprime il proprio cordoglio per la perdita di una professionista impegnata e stimata.