Sondaggi 2025, Meloni-italiani luna di miele finita, il Pd cresce, stabile M5S, ai massimi Avs

Fratelli d’Italia stabile al 29,4%, il centrosinistra sfiora il 44%: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi

Esecutivo Meloni al quinto posto per durata: superato anche il governo Renzi

Il Governo Meloni ha raggiunto i mille giorni in carica. Iniziato il 22 ottobre 2022, è ora il quinto esecutivo più longevo nella storia della Repubblica Italiana, avviandosi a superare anche la durata del governo guidato da Matteo Renzi. Un traguardo che offre l’occasione per un bilancio politico, soprattutto alla luce dei dati raccolti dagli ultimi sondaggi.

Secondo la Supermedia dei sondaggi, aggiornata ai dati Swg per il TgLa7, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 29,4% dei consensi. Un dato stabile e in leggero aumento rispetto al 27% ottenuto alle elezioni politiche del 2022. Il partito di Giorgia Meloni guida ancora una coalizione che, complessivamente, raggiunge il 47%, tre punti sopra l’ipotetico “campo largo” di opposizione.

Centrosinistra in crescita: Avs ai massimi, Schlein insidiata a sinistra

Il Partito Democratico di Elly Schlein si attesta al 22,4%, mantenendo una posizione solida come seconda forza politica, mentre il Movimento 5 Stelle rimane al 12,5%. In crescita decisa Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che con un 6,9% registra il miglior risultato da settembre 2024.

Il fronte progressista – composto da Pd, M5S, AVS e +Europa – arriva al 43,7% in una proiezione unitaria, il valore più alto mai raggiunto finora, avvicinandosi così al centrodestra. Tuttavia, la crescita dei Verdi e della Sinistra Italiana potrebbe costituire un grattacapo per la segretaria del Pd, che, spostando il partito su posizioni più a sinistra, entra in concorrenza diretta con gli stessi Bonelli e Fratoianni.

Consenso stabile per Meloni, ma la “luna di miele” è finita

Il consenso complessivo per il governo Meloni, che in fase iniziale aveva superato il 50%, si è ora assestato attorno al 40%. Un livello comunque solido per un esecutivo che ha superato i due anni e mezzo di mandato e che continua a rappresentare la principale forza politica del Paese, nonostante la crescente pressione delle opposizioni.

La stabilità di Fratelli d’Italia e della coalizione di centrodestra indica una tenuta del blocco di governo, ma i dati delle ultime settimane mostrano una lenta ma costante ripresa del centrosinistra. Le prossime settimane diranno se questa tendenza si trasformerà in un vero cambiamento degli equilibri politici o se il vantaggio della destra resterà invariato fino alla fine della legislatura.