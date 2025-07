Addio ad Adam: il 17enne è morto dopo un terribile incidente, era a bordo di una Punto con tre amici

Si è spento all’ospedale Ca’ Foncello dopo un giorno di agonia. Viaggiava con tre amici a bordo di una Punto ribaltatasi contro un palo.

Incidente a Riese Pio X, muore il 17enne Adam S.: comunità sconvolta

Non ce l’ha fatta Adam S., 17 anni, coinvolto nel gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 18 luglio lungo via Schiavonesca a Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il ragazzo, residente ad Altivole e nato a Castelfranco Veneto da genitori di origine marocchina, si è spento nel pomeriggio di sabato 19 luglio all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

Il giovane viaggiava a bordo di una Fiat Punto con altri tre amici – due ragazze minorenni di 16 e 17 anni e un ragazzo di 20 anni, alla guida. Per motivi ancora in fase di accertamento, la vettura ha urtato un cordolo, si è ribaltata più volte e ha terminato la sua corsa contro un palo della luce. Adam si trovava sul sedile posteriore e ha riportato gravi traumi toracici.

Ricoverato in condizioni critiche, si è spento il giorno dopo

I primi a intervenire sul luogo dell’incidente sono stati i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, che hanno estratto il giovane dall’auto accartocciata. I sanitari del Suem 118 lo hanno stabilizzato e trasportato in elicottero a Treviso, dove è stato ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Ma dopo ore di lotta tra la vita e la morte, il cuore del ragazzo ha smesso di battere. La notizia ha sconvolto l’intera comunità locale.

I tre amici a bordo dell’auto sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita. Una seconda vettura, coinvolta marginalmente nell’incidente, non ha riportato danni: la conducente è rimasta illesa.

Indagini in corso: possibile accusa di omicidio stradale

I Carabinieri stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ipotesi, il conducente della Punto potrebbe aver perso il controllo del veicolo, forse per una distrazione o un eccesso di velocità. La posizione del ventenne alla guida è ora al vaglio della magistratura e potrebbe scattare un’indagine per omicidio stradale e lesioni personali.

Con la morte di Adam, salgono a 24 le vittime della strada nella Marca trevigiana dall’inizio del 2025. Una tragedia che riaccende l’allarme sulla sicurezza stradale tra i giovani e sulle troppe vite spezzate prematuramente.