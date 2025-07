Bari, un’altra vita spezzata, si chiamava Davide Lippolis il 24enne morto per incidente a Triggiano

Un giovane centauro ha perso la vita in uno scontro frontale con un’auto sulla strada tra Carbonara e Triggiano. Inutili i soccorsi.

Tragedia sulla provinciale: perde la vita il 24enne Davide Lippolis

Ancora sangue sulle strade del Barese. La sera di sabato 19 luglio, lungo la strada provinciale 144 che collega Carbonara a Triggiano, un tragico incidente ha provocato la morte di Davide Lippolis, 24 anni, centauro originario della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, lo scontro si sarebbe verificato intorno alle 21, quando la moto Yamaha guidata da Davide si è scontrata frontalmente con una Renault Espace condotta da un uomo di 66 anni. L’impatto è stato devastante: per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

Automobilista sotto shock, rilievi in corso

L’automobilista, sotto forte choc, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Di Venere”. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per delimitare l’area dell’incidente e consentire i rilievi tecnici. Saranno questi ultimi ad accertare l’esatta dinamica dello schianto, su cui al momento non si esclude alcuna ipotesi, sebbene l’impatto frontale faccia pensare a un possibile sconfinamento di corsia.

Nelle prossime ore, anche grazie alle testimonianze e agli esami dei veicoli coinvolti, si potranno avere ulteriori dettagli su quanto accaduto. L’intera comunità è sotto shock per l’ennesima giovane vita spezzata in un tratto di strada già segnato da episodi simili in passato.