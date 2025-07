Pausa post-Wimbledon: Sinner sceglie il relax in Sardegna, il n°1 al mondo salta Toronto

Dopo Wimbledon, il numero uno al mondo salta il Masters canadese: vuole ritrovare freschezza in vista di Cincinnati e Flushing Meadows.

Stop strategico dopo la fatica di Wimbledon

Le fatiche di Wimbledon si sono fatte sentire, e Jannik Sinner, numero uno al mondo, ha deciso di prendersi una pausa. Niente Masters 1000 di Toronto per il campione azzurro, che insieme al suo staff ha preferito optare per un periodo di rigenerazione fisica e mentale prima del prossimo tour de force sul cemento americano.

Proprio in Canada, due anni fa, Sinner conquistò il suo primo titolo 1000, battendo Daniil Medvedev in finale. Lo scorso anno, a Montreal, si era fermato ai quarti contro Andrey Rublev, ma comunque raccolse 200 punti preziosi. Quest’anno, però, quei punti andranno persi, e il suo bottino in classifica passerà da 12.030 a 11.830, rendendo più vulnerabile la sua leadership nel ranking ATP.

A inseguirlo c’è Carlos Alcaraz con 8.600 punti, che avrà l’opportunità di guadagnare parecchio sia a Toronto che nei tornei successivi, visto che nel 2023 non aveva partecipato al Masters canadese.

Obiettivo Cincinnati e US Open

Il ritorno in campo per Sinner è previsto al Masters di Cincinnati, in programma dal 7 al 18 agosto, primo vero banco di prova verso lo US Open di Flushing Meadows, in calendario dal 24 agosto al 7 settembre. Saranno tornei pesanti in termini di punti: a Cincinnati l’azzurro dovrà difendere i 1000 punti conquistati nel 2024, mentre a New York ci sono in ballo altri 2000 punti per il titolo conquistato lo scorso anno.

La scelta di non partecipare al torneo di Toronto, dove mancheranno anche Novak Djokovic e Jack Draper (entrambi out per problemi fisici), è stata ponderata e finalizzata alla massima resa nei due appuntamenti cruciali di agosto. Nonostante il vantaggio in classifica, Sinner sa bene che basterebbero pochi risultati negativi per rimettere tutto in discussione.

Relax a Porto Cervo in attesa del ritorno

In attesa di tornare in campo, il 22enne altoatesino si è concesso qualche giorno di relax tra le montagne della Val Pusteria e il mare della Sardegna. Nei giorni scorsi è stato fotografato a Porto Cervo, allo Yacht Club Cala dei Sardi, in compagnia del presidente Gianfranco Bacchi. È apparso sereno, sorridente, e lontano dalle pressioni del circuito.

Tra i protagonisti attesi a Toronto ci saranno Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Holger Rune, Lorenzo Musetti e le stelle di casa Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Ma l’assenza di Sinner lascerà sicuramente un vuoto nel tabellone e tra i tifosi.