Ryanair premia chi segnala i bagagli fuori misura: bonus fino a 80 euro

La compagnia aerea irlandese premia con un bonus i dipendenti che individuano trolley e valigie fuori misura al gate, fino a 80 euro al mese

Strategia Ryanair per ridurre i bagagli in eccesso

Ryanair ha confermato l’intenzione di rafforzare la propria strategia di controllo sui bagagli a mano, introducendo un sistema di bonus dedicato agli operatori di terra che segnalano valigie fuori misura. Il piano, attualmente in fase di valutazione, prevede un aumento dell’incentivo già in vigore, come spiegato dall’amministratore delegato Michael O’Leary. L’iniziativa ha l’obiettivo di contenere il sovraffollamento degli spazi in cabina, un fenomeno in costante aumento a causa dei voli frequentemente al completo.

Attualmente, la compagnia riconosce 1,50 euro per ogni bagaglio ritenuto non conforme, una cifra che supera quella offerta da EasyJet, ferma a 1,40 euro in sette aeroporti del Regno Unito. Tuttavia, è previsto un limite mensile: ciascun operatore può ricevere un massimo di 80 euro al mese tramite il cosiddetto “bonus bagaglio d’ingresso”. Una cifra che può essere facilmente coperta da una singola sanzione applicata al passeggero, che può arrivare a 75 euro per ogni bagaglio eccedente.

Obiettivo: voli più ordinati e carichi più equilibrati

Nel corso di un’intervista a RTE, emittente pubblica irlandese, O’Leary ha sottolineato le motivazioni dietro questa scelta: “Voliamo quasi sempre a pieno carico. Circa metà dei passeggeri ha diritto a due bagagli, l’altra metà solo a uno, perché oltre non entra nulla nell’aereo”. La questione, secondo il CEO, riguarda anche l’efficienza del servizio e la puntualità dei voli, spesso compromessa dal tempo necessario per sistemare i bagagli a bordo.

Nel medio periodo, la compagnia prevede un abbassamento delle tariffe per i bagagli in eccesso, ma solo dopo aver migliorato il sistema di gestione dei volumi a bordo. Nel frattempo, Ryanair continua a ottenere risultati economici significativi: nell’ultimo trimestre gli utili sono passati da 360 a 820 milioni di euro, a conferma della solidità finanziaria del vettore low cost.