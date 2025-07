“Il carcere di Poggioreale vi aspetta”: il duro sfogo di De Luca contro il Governo

Respinti tre emendamenti per includere la Regione Campania nel comitato dell’America’s Cup 2027. De Luca sbotta: “Scelte irresponsabili, rischio amianto a Bagnoli”

Camera boccia la presenza della Regione Campania nel comitato organizzatore

La Camera dei deputati ha respinto tre emendamenti al decreto legge sullo sport, presentati da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, che chiedevano l’ingresso di un rappresentante della Regione Campania nel comitato organizzatore della America’s Cup 2027. Una decisione che ha suscitato la dura reazione del presidente campano Vincenzo De Luca.

“Se si va avanti così ho l’impressione che l’America’s Cup si concluderà a Poggioreale. Buona fortuna ovviamente”, ha dichiarato il governatore, facendo riferimento ironico al carcere napoletano.

Il decreto prevede attualmente che i cinque membri italiani del comitato siano così suddivisi: tre indicati dal Governo, uno dalla società Sport e Salute (presieduta da Marco Mezzaroma) e uno dal Comune di Napoli.

De Luca: “Scelte stupide e irresponsabili. E ignorano i rischi ambientali”

Vincenzo De Luca ha criticato l’esclusione della Regione dal comitato, pur precisando: “La Regione non c’entra nulla, non vuole nulla. È una grande occasione di sviluppo per il territorio, può mettere in movimento un’economia, è un evento straordinario”. Tuttavia, ha puntato il dito contro quella che definisce “la cafoneria dei diversi interlocutori istituzionali” e l’attuale composizione del comitato: “Cinque esponenti, tre del Governo, uno del Comune di Napoli e uno di Sport e Salute”.

Il presidente ha poi evidenziato l’assenza di enti tecnici fondamentali come l’Autorità portuale, sottolineando i potenziali rischi ambientali nella zona scelta per ospitare l’evento, Bagnoli: “Vi è un piccolo problema, quello dell’inquinamento ambientale, dell’amianto”.

Secondo De Luca, escludere la Regione Campania e i suoi enti tecnici significa ignorare la necessità di un coinvolgimento della struttura sanitaria regionale e dell’Arpac: “Se si mettono a volare per aria polveri di amianto, la cosa diventa delicata”, ha ammonito.

Pd, M5s e Avs chiedevano due nuovi rappresentanti nel comitato

Gli emendamenti bocciati proponevano l’allargamento del comitato tecnico a sette membri, con l’ingresso di un rappresentante della Regione Campania e uno della Città Metropolitana di Napoli. Una proposta che, secondo i promotori, avrebbe garantito maggiore rappresentanza istituzionale locale in vista di un evento sportivo di rilevanza mondiale che si svolgerà proprio nel capoluogo campano.

La bocciatura ha riaperto le tensioni politiche e istituzionali tra il governo centrale e la Regione, proprio su un evento considerato cruciale per lo sviluppo economico e turistico del territorio.