Sondaggi 2025, Meloni boom, PD in difficoltà, M5S vola, Lega e FI in calo

In calo PD e centrodestra, vola il M5S mentre crescono anche astensionismo e sfiducia. Pagnoncelli: “I distinguo pagano, il Pd perde centralità”

Fratelli d’Italia stabile in vetta, Lega e Forza Italia in calo

Nel nuovo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, Fratelli d’Italia mantiene il primo posto con il 28%, in leggero calo rispetto al 28,2% di giugno, ma con un risultato definito “buono” dallo stesso sondaggista. Nel centrodestra si registra un arretramento sia per Forza Italia (all’8,1%, -0,3) sia per la Lega (all’8,5%, -0,3). Stabili Noi Moderati all’1,1%, segnale di tenuta ma senza guizzi.

PD in affanno tra inchieste e sondaggi, il M5S approfitta

Un mese difficile per il Partito Democratico, appesantito dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto prima il sindaco di Milano, Beppe Sala, e poi il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Il partito guidato da Elly Schlein perde lo 0,3%, scendendo dal 21,4% al 21,1%. Una flessione contenuta, ma che conferma un trend di debolezza in un momento politicamente delicato.

Ne approfitta il Movimento 5 Stelle, che guadagna un punto pieno, salendo al 14,3%. Secondo Pagnoncelli, “i continui distinguo del gruppo dirigente del M5S rispetto al Pd, in particolare sull’atteggiamento critico nelle inchieste e sulla linea pacifista, sembrano premianti”.

Aumentano gli indecisi e le astensioni, cala Azione

Tra le altre forze, Alleanza Verdi Sinistra è stabile al 5,8%, Italia Viva resta ferma al 2,2%, mentre +Europa mostra un piccolo segnale positivo, risalendo al 2,2% (+0,5). Male Azione, che perde lo 0,4% rispetto a giugno e si attesta al 2,6%.

Preoccupa la crescita dell’astensione, che oggi tocca il 42,5%, in aumento di un punto e mezzo rispetto a giugno. “È un dato sempre preoccupante – commenta Pagnoncelli – ma coerente con l’andamento già registrato alle politiche del 2022, quando l’astensione, comprese le schede bianche e nulle, raggiunse il 39%”.