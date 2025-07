Fedez pubblica la prima foto con Giulia Honegger e rende ufficiale la relazione

Il rapper ha condiviso su Instagram uno scatto insieme alla stilista milanese, confermando pubblicamente la loro relazione dopo settimane di indiscrezioni.

Fedez e Honegger si mostrano insieme sui social

Fedez ha reso pubblica la propria frequentazione con Giulia Honegger attraverso un’immagine condivisa tra le sue storie su Instagram, segnando così un momento di ufficializzazione della relazione. Dopo alcune settimane in cui erano stati ripresi dai paparazzi in atteggiamenti affettuosi, il cantante ha scelto di condividere uno scatto che lo ritrae in compagnia della giovane stilista, lasciando intendere di voler vivere la relazione senza più nascondersi.

Nell’immagine pubblicata, Giulia Honegger appoggia la testa sulla spalla del rapper. A corredo della foto, Fedez ha inserito la scritta ironica “Bro, you just posted cringe”, accompagnata da un filtro grafico con due mani che formano un cuore. La condivisione sui social ha segnato la prima apparizione pubblica della coppia, che fino a quel momento aveva mantenuto un profilo basso, nonostante l’attenzione mediatica.

Le prime vacanze insieme e le immagini diffuse dai settimanali

La relazione tra Fedez e Giulia Honegger, stilista milanese e fondatrice di un proprio brand, ha iniziato a destare curiosità già a partire dalla metà di luglio, quando il rapper aveva pubblicato alcune foto delle sue vacanze. In uno degli scatti era visibile una ragazza, il cui volto era però coperto. Pochi giorni dopo, il settimanale Chi ha rivelato l’identità della giovane, pubblicando una serie di immagini che ritraevano la coppia durante un soggiorno a Marina di Pietrasanta, in Versilia.

Le foto mostravano Fedez e Giulia Honegger impegnati in cene all’aperto e giornate in spiaggia. Successivamente, altre immagini hanno documentato momenti di relax trascorsi nella villa del rapper in Sardegna, dove i due sono stati fotografati mentre si scambiavano gesti affettuosi e baci, senza alcun tentativo di celare il rapporto.

Le recenti pubblicazioni confermano quindi che la frequentazione tra i due è proseguita anche dopo la vacanza, trasformandosi in una relazione vissuta pubblicamente, come dimostrato dalla scelta del cantante di pubblicare la prima foto di coppia sul proprio profilo social.