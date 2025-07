Sardegna in fiamme, Feltri: “Chi appicca il fuoco odia tutto”

Ogni estate migliaia di ettari di boschi italiani bruciano. Più dell’80% degli incendi è doloso o colposo e i danni sfiorano il miliardo di euro.

Emergenza incendi, un dramma estivo

In Italia, i roghi estivi non rappresentano più un’eccezione, ma una tragica consuetudine. Secondo i dati del Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi (Effis), nel 2023 oltre 65.000 ettari di boschi sono stati distrutti, con più dell’80% dei casi riconducibili a cause dolose o colpose.

Le conseguenze sono enormi: costi di spegnimento elevati, abitazioni danneggiate, fauna selvatica decimata, turismo compromesso e un impatto ambientale che porta la spesa complessiva a sfiorare ogni anno il miliardo di euro. I Canadair e i vigili del fuoco continuano a fronteggiare le fiamme, spesso rischiando la vita, ma il fenomeno non accenna a diminuire.

L’indignazione di Vittorio Feltri

Il giornalista Vittorio Feltri ha espresso la sua posizione con parole dure:

“La tua indignazione è sacrosanta. Lo è perché le fiamme che divampano d’estate nel nostro Paese non sono mai una sorpresa. Sono, purtroppo, una certezza stagionale. E non per via del caldo o dei cambiamenti climatici, ma perché ogni anno qualche delinquente decide di appiccare il fuoco per follia, vendetta, interessi o puro gusto di distruggere.”

Feltri ha ricordato l’episodio di Villasimius, dove le fiamme hanno costretto uomini, donne e bambini a essere evacuati via mare dalla Guardia Costiera dopo che le vie di terra erano state isolate dal fuoco. Una scena drammatica che, secondo il giornalista, conferma la gravità della situazione.

Chi sono i piromani e perché colpiscono

Le indagini sulle cause degli incendi spesso rivelano motivazioni differenti: dispute tra pastori, speculazioni edilizie, ritorsioni personali o la follia di piromani seriali già noti alle forze dell’ordine.

Feltri ha concluso sottolineando la necessità di inasprire le pene:

“I Canadair costano. I vigili del fuoco rischiano la vita. Ma non è ancora abbastanza per far tremare le mani agli incendiari. Chi appicca il fuoco odia la bellezza, la natura, il turismo, l’Italia, gli animali e persino gli esseri umani.”