Giorgia Meloni incoronata dalla stampa francese: “E’ la Regina d’Europa”

Il settimanale Valeurs Actuelles dedica la copertina al premier italiano, elogiandone la leadership e l’impatto sulla scena europea.

La copertina che celebra la premier italiana

Il settimanale francese Valeurs Actuelles ha definito Giorgia Meloni la “regina d’Europa”, dedicandole la copertina dell’ultimo numero con il titolo “Mamma mia Giorgia”. L’immagine scelta ritrae il premier sorridente, simbolo di una leadership percepita come forte e sicura.

La rivista ultraconservatrice sottolinea come la politica di Fratelli d’Italia abbia consolidato la propria posizione sia a livello nazionale sia internazionale, trasformando la premier in un punto di riferimento per la destra europea. Il giornale descrive Meloni come una leader capace di combinare fermezza e empatia, capace di tenere coesa la coalizione di governo e di attrarre anche il consenso dei moderati.

Mille giorni di governo e risultati economici

Insediata il 22 ottobre 2022 con una coalizione che ottenne il 44% dei consensi, Giorgia Meloni è a capo di uno dei governi più longevi della Repubblica. In quasi tre anni di mandato, ha guidato oltre cento riforme, tra cui l’abolizione del reddito di cittadinanza e la rimodulazione del superbonus edilizio, riducendo il deficit pubblico dall’8% al 3,4% del PIL.

Il tasso di disoccupazione è sceso al 6,5%, il minimo dal 2008, segnando un record di occupazione. Secondo Valeurs Actuelles, la premier ha saputo rafforzare i rapporti con il mondo imprenditoriale, abbandonando alcune posizioni euroscettiche in favore di un approccio pragmatico e in linea con la Commissione europea.

Una figura sempre più centrale in Europa

La leadership di Meloni si è consolidata anche sul piano internazionale. La premier mantiene rapporti stabili con gli Stati Uniti, sostiene l’Ucraina senza invio di truppe e gestisce con equilibrio la relazione con Israele, prendendo in alcune occasioni le distanze dal governo di Benjamin Netanyahu.

Secondo il sondaggista Livio Gigliuto, oggi il 42% degli italiani esprime un’opinione favorevole sul premier, dieci punti in più rispetto al 2022. “Gli italiani si riconoscono nella sua capacità di rappresentare il Paese in Europa”, afferma.

Con un’opposizione debole e priva di una leadership definita, la premier italiana continua a rafforzare il suo ruolo in patria e oltreconfine, guadagnandosi l’attenzione e i riconoscimenti della stampa internazionale.