L’ok definitivo, Ponte sullo Stretto, Salvini: “Cantieri aperti entro l’estate”

Il ministro Matteo Salvini conferma che entro l’estate partiranno i cantieri per l’opera da 13,5 miliardi di euro.

Approvazione definitiva del progetto

Dopo anni di rinvii e annunci, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato che la prossima settimana arriverà l’ok definitivo al progetto del ponte sullo Stretto di Messina. La notizia è arrivata al termine della riunione del consiglio di amministrazione della Stretto di Messina Spa, la società concessionaria dell’opera.

“Da due anni e mezzo stiamo portando avanti un lavoro di cui si parla da secoli, un’opera all’avanguardia e siamo a un ottimo punto, non di arrivo, ma di partenza”, ha dichiarato Salvini, accolto in strada dall’amministratore delegato Pietro Ciucci. L’obiettivo, ha aggiunto, è ottenere l’approvazione definitiva del progetto la prossima settimana e aprire i cantieri entro l’estate.

L’iter verso il Cipess e la Corte dei Conti

Il ministro ha spiegato che il passaggio cruciale sarà “in pre Cipess questa settimana, del Cipess la settimana prossima e poi aspetteremo la validazione della Corte dei Conti”. L’approvazione di questo progetto, dal valore di 13,5 miliardi di euro, è considerata fondamentale per dare risposta a circa cinque milioni di siciliani e per rispettare le richieste dell’Unione Europea.

Il Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, guidato dal leghista Alessandro Morelli, avrà un ruolo decisivo nell’iter. Solo dopo il via libera definitivo sarà possibile avviare le procedure operative per la costruzione.

Imprese coinvolte e impatto sul territorio

Secondo Salvini, la realizzazione del ponte sullo Stretto rappresenta anche “una grande operazione antimafia perché porta lavoro, speranza, prospettiva a tanti giovani in terre che spesso sono state dimenticate”. Il ministro ha sottolineato che saranno coinvolte imprese provenienti da tutta Italia e che la Lombardia sarà la regione con il maggior numero di aziende impegnate nei lavori.