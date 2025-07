Pasticcere aggredito a sassate dal fidanzato di una cliente per un semplice saluto

Un giovane pasticcere di Borgomanero è stato colpito alla testa con pietre dal fidanzato di una cliente, che aveva frainteso un semplice saluto come un avance.

IL SALUTO FRAINTESO E LA RABBIA DEL FIDANZATO

A Borgomanero, in provincia di Novara, un episodio di gelosia si è trasformato in un’aggressione violenta ai danni di Zoltan Sala, pasticcere del celebre caffè Giglio Bianco. L’uomo aveva semplicemente salutato una coppia di clienti durante un evento in città, ma il fidanzato della donna ha frainteso quel gesto, interpretandolo come un tentativo di avvicinamento alla compagna.

Il giorno successivo, l’uomo si è presentato in pasticceria chiedendo spiegazioni. «Mio figlio gli ha ribadito che era stato solo un saluto, senza alcuna intenzione secondaria» ha raccontato Mauro Sala, padre della vittima e proprietario del locale. Sembrava che la situazione si fosse chiarita, ma la tensione non era affatto terminata.

L’AGGRESSIONE FUORI DALLA PASTICCERIA

La sera stessa, dopo aver chiuso il laboratorio, Zoltan è tornato nella pasticceria per recuperare il caricabatteria del telefono dimenticato all’interno. Mentre percorreva la strada verso il locale, è stato improvvisamente aggredito dal fidanzato geloso, che lo ha colpito alla testa con delle pietre. «Zoltan è caduto a terra sanguinante ed è riuscito a malapena a rientrare nel locale per raccontarmi l’accaduto» ha riferito il padre, ancora scosso.

Il giovane pasticcere ha riportato ferite al capo e sul volto, ed è stato immediatamente soccorso.