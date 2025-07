Picchia una donna per strada e la trascina per i capelli, il video fa il giro del web

A Salerno una donna è stata brutalmente picchiata e trascinata per i capelli in pieno giorno davanti alla chiesa del Carmine. La scena ripresa dai passanti è diventata virale.

AGGRESSIONE IN PIENO GIORNO NEL CENTRO DI SALERNO

Momenti di terrore nel pomeriggio di martedì 29 luglio a Salerno, in piazzetta Monsignor Bolognini, nel quartiere Carmine. Un uomo ha aggredito violentemente una donna, probabilmente la sua compagna, colpendola in strada davanti al Santuario della Madonna del Carmine e a pochi metri da un supermercato. La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi passanti, alcuni dei quali hanno ripreso l’episodio con i cellulari. I video, diffusi rapidamente online, sono diventati virali in poche ore.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata con insulti e minacce. L’uomo ha poi colpito la donna con una maglietta arrotolata come frusta, spintonandola più volte e facendola cadere sul marciapiede. Successivamente l’ha afferrata per i capelli, trascinandola a terra e continuando a colpirla, tra le urla della vittima e lo sconcerto dei presenti.

L’INTERVENTO DEI PASSANTI E LE INDAGINI

Alcuni cittadini sono riusciti a intervenire, fermando l’aggressione e mettendo in salvo la giovane. La donna, visibilmente scossa, è stata aiutata dai passanti in attesa dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo, invece, si sarebbe allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i video circolati sui social per identificare l’aggressore. Non è esclusa l’apertura di un’indagine ufficiale per chiarire le cause della violenza e accertare eventuali responsabilità penali.