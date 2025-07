Temptation Island, Mariaconcetta lascia Angelo in un falò lampo: «Tradita anche prima del programma»

Nell’ultima puntata di Temptation Island, Mariaconcetta ha deciso di chiudere la storia con Angelo in un falò di confronto durato pochi minuti, dopo le rivelazioni della tentatrice Marianna.

Il confronto più veloce della stagione

La puntata di ieri, mercoledì 30 luglio di Temptation Island si è aperta con uno dei falò di confronto più brevi della storia del reality. Mariaconcetta ha chiesto di incontrare il fidanzato Angelo dopo aver visto i video che lo ritraevano vicino alla single Marianna e, soprattutto, dopo le dichiarazioni della tentatrice agli altri concorrenti. La ragazza ha rivelato che il giovane le avrebbe proposto un incontro lontano dalle telecamere, pronunciando la frase: «Ci vediamo fuori».

Nonostante durante il percorso nel villaggio Angelo non si fosse mai spinto oltre, le immagini e le parole di Marianna hanno spinto Mariaconcetta a un confronto immediato. Il falò è durato meno della consueta ricostruzione del loro percorso: dopo aver visionato i video, la giovane ha deciso di interrompere la relazione senza concedere troppo spazio alle spiegazioni del fidanzato.

Le dichiarazioni di Angelo e la decisione di Mariaconcetta

Durante il confronto, Angelo ha cercato di difendersi, spiegando di non aver mai avuto intenzione di tradire realmente la compagna. «Ho cercato di vivermi l’esperienza con tutto me stesso, per capire se volevo continuare con te o dare una possibilità a una nuova storia. Non ho scelto un’altra storia, voglio stare con te», ha detto, provando a giustificare la sua vicinanza alla tentatrice.

Mariaconcetta, però, è rimasta ferma nella sua decisione. La scelta di chiudere definitivamente sarebbe maturata anche per un episodio precedente alla partecipazione al programma, quando la ragazza aveva già scoperto un tradimento del fidanzato. Dopo il falò, la concorrente ha lasciato il villaggio da sola, mentre Angelo è rimasto visibilmente amareggiato dall’esito della serata.

Il segmento ha riscosso grande attenzione sui social, dove molti spettatori hanno commentato la rapidità e la determinazione con cui Mariaconcetta ha deciso di concludere la storia, rendendo questo falò uno dei momenti più discussi della stagione di Temptation Island.