Maxi concorso Ministero della Giustizia 2025: 2.970 assunzioni tra diplomati e laureati, candidature entro agosto

Il Ministero della Giustizia ha avviato un maxi concorso per 2.970 assunzioni a tempo indeterminato, con posti per diplomati e laureati distribuiti in tutta Italia.

Posti disponibili e profili richiesti

Il nuovo concorso indetto dal Ministero della Giustizia per il 2025 offre un’importante opportunità di lavoro per diplomati e laureati. Il bando, pubblicato sul portale inPA, prevede l’assunzione di 2.970 persone con contratto a tempo indeterminato, distribuite tra due diverse aree di competenza.

In particolare, sono previsti:

2.600 posti per diplomati nell’Area Assistenti, con compiti di supporto alle cancellerie, gestione di documenti e attività amministrative interne agli uffici giudiziari;

nell’Area Assistenti, con compiti di supporto alle cancellerie, gestione di documenti e attività amministrative interne agli uffici giudiziari; 370 posti per laureati nell’Area Funzionari, destinati a ruoli di responsabilità e di supporto agli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

I posti disponibili sono ripartiti in varie province italiane. Tra le principali destinazioni per i funzionari ci sono Milano e Firenze con 32 posti ciascuna, seguite da Bologna (28), Torino (24), Roma (25), Ancona (18), Catania e Catanzaro (14 ciascuna). Alcune posizioni sono previste anche in sedi più piccole, come Campobasso (5), Sassari (5) e Taranto (1).

Come presentare la domanda e scadenze

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale inPA (www.inpa.gov.it), utilizzando credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Il termine ultimo per inviare la candidatura è giovedì 28 agosto 2025, come riportato nel bando ufficiale.

Il concorso prevede una selezione strutturata in più fasi, che potranno includere prove scritte, valutazioni dei titoli e colloqui orali, in base al profilo professionale per cui si concorre. Tutti i dettagli sulle modalità di selezione, i requisiti specifici e le materie d’esame sono disponibili all’interno del bando pubblicato sul portale inPA.

Obiettivo del concorso e potenziamento degli uffici giudiziari

Con questa procedura di reclutamento straordinaria, il Ministero della Giustizia punta a rafforzare la macchina amministrativa degli uffici giudiziari, riducendo carichi di lavoro e tempi di gestione delle pratiche. Le nuove assunzioni permetteranno di incrementare l’efficienza dei servizi al cittadino e il supporto operativo ai magistrati, con particolare attenzione alle sedi più in difficoltà sul territorio nazionale.

Il concorso rappresenta dunque un’occasione significativa per chi cerca un impiego stabile nella pubblica amministrazione, con prospettive di crescita professionale e la possibilità di contribuire concretamente al funzionamento del sistema giudiziario italiano.