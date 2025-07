Mondiali di nuoto Singapore 2025: Thomas Ceccon fuori nei 200 dorso, eliminazione choc in batteria

Eliminazione sorprendente per Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. Il campione olimpico e plurimedagliato azzurro è stato escluso già nelle batterie dei 200 dorso, fermandosi a un passo dalle semifinali. Una delusione inattesa per l’Italia, che puntava sul talento veneto per incrementare il bottino di medaglie nella rassegna iridata.

L’errore che costa la semifinale

Ceccon ha chiuso la sua batteria in 1’57”15, un tempo lontano dalle sue migliori prestazioni e sufficiente solo per sfiorare il passaggio del turno. A penalizzarlo è stata l’ultima vasca, nuotata con un calo di intensità che ha permesso al sudafricano Pieter Coetze, già suo rivale nei 100 dorso, di soffiare l’accesso alle semifinali per appena quattro centesimi.

Le prime tre vasche erano state gestite con una buona regolarità, ma la strategia di risparmiare energie non ha pagato. Ceccon, infatti, aveva già rischiato in passato con questo approccio: affrontare i 200 dorso con l’idea di “non fare troppa fatica” si è rivelato fatale in una competizione di altissimo livello come i Mondiali.

A rappresentare l’Italia nelle semifinali ci sarà invece Christian Bacico, autore di una prestazione in crescita. Il giovane azzurro ha migliorato il proprio personale di quasi un secondo, chiudendo in 1’56”79 con l’undicesimo tempo complessivo.

Le parole di Ceccon dopo l’eliminazione

Subito dopo la gara, Ceccon ha commentato così la sua prestazione ai microfoni della Rai:

“Mi sento un po’ stanco. Ho nuotato sempre con l’idea di non fare troppa fatica, ma forse in un 200 dorso questo non è possibile. Mi aspettavo di nuotare un tempo più alto, ma alla fine è simile a quello fatto a Parigi lo scorso anno”.

Il campione veneto, già vincitore di tre medaglie ai Mondiali di Singapore, ha comunque la possibilità di rifarsi nei prossimi giorni. Venerdì tornerà in vasca per le batterie dei 200 farfalla, distanza in cui l’Italia schiererà anche Federico Burdisso.

Prossimi impegni e prospettive

L’eliminazione nei 200 dorso non cambia il bilancio complessivo della spedizione italiana, che resta positivo grazie alle numerose finali e podi conquistati dagli azzurri. Tuttavia, la mancata qualificazione di Ceccon rappresenta un campanello d’allarme in vista dei prossimi appuntamenti.

Il talento vicentino dovrà ritrovare brillantezza e lucidità nella gestione della gara, perché le batterie dei 200 farfalla e le eventuali staffette rappresentano ancora occasioni concrete di medaglia per l’Italia.