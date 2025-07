Temptation Island 2025: Sonia Mattalia si scusa con Alessio, ma lui la rifiuta di nuovo

Colpo di scena nell’ultima puntata di Temptation Island 2025. Sonia Mattalia, dopo settimane di tensioni e dichiarazioni dolorose, ha chiesto un nuovo falò di confronto con l’ex fidanzato Alessio Loparco. Un momento che il pubblico si aspettava liberatorio per lei si è invece trasformato in una scena amara: Sonia, nonostante le ferite subite, ha finito per scusarsi per colpe mai commesse, ricevendo in cambio l’ennesimo rifiuto da parte di Alessio.

Il percorso di Sonia e Alessio

Fin dall’inizio del programma, la coppia era apparsa in difficoltà. Alessio aveva ammesso davanti alle telecamere di non essere sicuro dei suoi sentimenti, confessando di aver chiesto a Sonia di sposarlo “per gratitudine” e di essere attratto da altre donne. Parole che avevano suscitato l’indignazione dei telespettatori, molti dei quali si erano schierati dalla parte della ragazza, convinti che meritasse di voltare pagina senza rimpianti.

Dopo aver lasciato temporaneamente il villaggio, Sonia sembrava decisa a chiudere la storia e a non concedere ulteriori possibilità. Tuttavia, nella puntata del 30 luglio, ha chiesto di rivedere Alessio per un nuovo falò di confronto, sperando in un chiarimento definitivo.

Le scuse di Sonia e il nuovo “no” di Alessio

Sul falò, Sonia si è presentata determinata ma emozionata. “Sono qui per ritrovare la persona che ho avuto accanto per otto anni”, ha esordito. Ha poi proseguito scusandosi per non aver compreso appieno le incertezze di Alessio e per aver lasciato spazio alla rabbia nelle settimane precedenti.

Le sue parole, cariche di dolcezza e vulnerabilità, hanno sorpreso i telespettatori: in molti si aspettavano una reazione ferma, non un passo indietro. Alessio, però, non ha colto l’occasione per ricucire il rapporto e, con malcelata soddisfazione, ha confermato di non voler tornare insieme.

Il confronto si è chiuso così con l’ennesima delusione per Sonia, che lascia il programma senza il lieto fine sperato, mentre il pubblico si interroga sulle dinamiche di una relazione segnata da squilibri emotivi.