Armando Incarnato minaccia rivelazioni su Cristina: “Basta bugie, dirò tutta la verità”

Nuova bufera social tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne.

Armando Incarnato e Cristina Tenuta, dopo gli scontri in studio, tornano a far parlare di sé con botta e risposta infuocati su Instagram.

Lo scontro social tra Armando e Cristina

Tutto è iniziato quando una nota pagina di gossip ha pubblicato uno screenshot in cui appariva un like di Cristina a una storia di Armando.

L’ex dama ha subito smentito: «Non sono interessata a lui».

La replica di Armando non si è fatta attendere. In una serie di storie, il cavaliere ha sbottato:

“Da ieri sera mi sono arrivati una marea di messaggi perché qualcuna mi sta nominando nelle sue storie.

Fate attenzione a raccontare bugie sul mio conto, altrimenti mi tocca dire la verità sul vostro.

Io sto in pace, ho raggiunto i miei obiettivi, ma non provocatemi”.

“Verità scomode” in arrivo

Nelle ore successive, Armando ha rincarato la dose, promettendo di svelare retroscena mai raccontati sulla vita privata di Cristina:

“Ok, lo dico! Qui c’è da mettersi le mani nei capelli.

Attenzione a fare figuracce, perché le verità scomode stanno per uscire”.

Secondo quanto lasciato intendere da Incarnato, l’ex dama del Trono Over avrebbe finto interesse per alcuni cavalieri in trasmissione, mentre nella vita reale avrebbe avuto già un legame sentimentale.

La lite accende i social di Uomini e Donne

Il botta e risposta tra Armando e Cristina ha subito acceso le discussioni sui social, con i fan divisi tra chi difende il cavaliere e chi accusa entrambi di cercare visibilità fuori dal programma.

Per il momento Cristina non ha replicato alle nuove accuse, mentre Armando sembra pronto a raccontare la sua versione completa.