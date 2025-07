Corrado, la moglie Marina Donato muore durante una cena: aveva 76 anni

È scomparsa dopo un malore improvviso nel corso di una serata in un ristorante romano, nonostante l’intervento immediato dei soccorritori.

La morte improvvisa in un ristorante romano

Marina Donato, figura nota della produzione televisiva italiana e vedova del celebre conduttore Corrado Mantoni, è deceduta all’età di 76 anni. Durante una cena in un ristorante di Roma, ha accusato un malore improvviso e si è accasciata: trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I, i medici non sono riusciti a rianimarla. Quest’anno aveva curato l’ultima edizione de La Corrida, condotta da Amadeus sul canale Nove.

Carriera lunga e piena di successi

Marina Donato aveva iniziato la propria attività televisiva negli anni Settanta, ricoprendo ruoli di rilievo in programmi come Il pranzo è servito, Forum e La prova del cuoco. Dal 2005 ha guidato la società di produzione Corìma, fondata insieme a Massimiliano Lancellotti, coordinando molteplici trasmissioni di successo, tra cui nuove edizioni de La Corrida e il ritorno di Portobello.

Un legame personale e professionale con Corrado

Il matrimonio con il conduttore Corrado Mantoni, dopo 23 anni di convivenza, si è celebrato il 27 giugno 1996. Dopo la morte del marito nel 1999, Marina ha proseguito con determinazione la sua carriera, consolidando la propria autorevolezza

Messaggi di cordoglio nel mondo dello spettacolo

Tra le prime reazioni, si distingue quella di Lucio Presta, che su X ha ricordato: “Ieri sera è venuta a mancare Marina Donato, amica da 40 anni … Una calabrese doc ed una donna straordinaria. Saluta Corrado da parte mia.” Altri colleghi e operatori del settore televisivo hanno espresso dolore per la sua scomparsa, sottolineando l’importanza del suo contributo professionale.

Attività di alto profilo fino all’ultimo incarico

Negli ultimi mesi aveva lavorato all’edizione targata Nove de La Corrida con Amadeus, realizzando il suo impegno più recente nel campo televisivo. Anche alla luce del suo pallido stato di salute, la notizia del decesso ha sorpreso il mondo dello spettacolo, che segue con attenzione le evoluzioni produttive delle trasmissioni da lei realizzate.