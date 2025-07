Raoul Bova affida la sua difesa all’ex suocera Bernardini De Pace che accetta : “Sono una divorzista, non una str*nza”

L’attore ha scelto di rivolgersi alla celebre avvocata, madre della sua ex moglie Chiara Giordano, per affrontare la delicata vicenda sull’affidamento dei figli.

L’ex suocera torna al fianco di Raoul Bova

Raoul Bova ha deciso di affidare la propria difesa legale ad Annamaria Bernardini De Pace, una delle matrimonialiste più note d’Italia e madre della sua ex moglie Chiara Giordano. La decisione arriva dopo il cosiddetto “caso Martina Ceretti”, che ha visto l’attore al centro di polemiche e presunti ricatti. Ora l’attenzione si concentra sulla gestione dell’affidamento dei figli avuti con l’attrice Rocio Munoz Morales, con la quale Bova ha condiviso gli ultimi anni della sua vita sentimentale.

Bernardini De Pace, ex giudice del programma Forum e figura di spicco del diritto di famiglia, ha spiegato all’Ansa di aver accettato di seguire l’ex genero nonostante le complesse vicende familiari del passato:

“Lui e mia figlia non sono più uniti come coppia, ma lo sono come genitori. E poi io sono una divorzista, non sono una str*nza”, ha dichiarato. La legale ha inoltre espresso soddisfazione per la scelta di Bova di denunciare le pressioni subite: “I miei nipoti hanno una nonna che è orgogliosa di quello che ha fatto il loro padre, cioè del fatto che ha denunciato quei ricatti”.

Dalle tensioni familiari a un nuovo equilibrio

Il rapporto tra Bernardini De Pace e Raoul Bova non è sempre stato semplice. Negli anni successivi alla separazione con Chiara Giordano, le tensioni familiari erano state inevitabili. Tuttavia, oggi sembra prevalere un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

“Non ho mai avuto nulla contro di lui, ma è chiaro che con il cuore ero con mia figlia. Ci sono stati attriti in uno specifico momento, ma di fronte all’intelligenza delle persone le cose si superano”, ha spiegato l’avvocata.

La legale ha inoltre rivelato che Bova si è inizialmente rivolto a lei chiedendo consiglio e che, su sua indicazione, ha coinvolto anche un penalista per la parte relativa alla denuncia dei presunti ricatti. La strategia difensiva ora punta a tutelare la serenità familiare e la sicurezza dei figli, mantenendo un approccio fermo ma equilibrato.

La nuova fase della battaglia legale

La vicenda giudiziaria che coinvolge Bova e la sua famiglia è destinata a svilupparsi nelle prossime settimane, mentre l’attore prosegue la sua carriera tra cinema e televisione. La scelta di affidarsi a un’avvocata così vicina alla sua storia personale dimostra la volontà di affrontare la questione con il massimo della competenza professionale, evitando conflitti pubblici e puntando alla protezione dei minori coinvolti.

