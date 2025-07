Professore uccide coppia durante escursione, risparmia le figlie di 7 e 9 anni

Un insegnante di 28 anni è stato arrestato per il duplice omicidio avvenuto in un parco statale. Le due bambine presenti durante l’aggressione sono rimaste illese.

Duplice omicidio nel Devil’s Den State Park

Una tranquilla escursione familiare si è trasformata in tragedia nello Stato dell’Arkansas, negli Stati Uniti. Clinton David Brink, 43 anni, e la moglie Cristen Amanda Brink, 41 anni, sono stati uccisi mentre passeggiavano lungo i sentieri del Devil’s Den State Park nel pomeriggio di sabato 26 luglio 2025. Con loro c’erano le figlie di 9 e 7 anni, rimaste miracolosamente incolumi.

Le indagini hanno portato all’arresto di Andrew McGann, 28 anni, un giovane insegnante originario dell’Oklahoma e da poco trasferitosi in Arkansas. L’uomo è stato fermato mercoledì 30 luglio dopo una caccia all’uomo durata cinque giorni. La polizia lo ha rintracciato in un negozio della zona, dove non ha opposto resistenza all’arresto.

Indagini sul movente e profilo dell’arrestato

Il duplice omicidio ha lasciato sgomenta la comunità locale, soprattutto per la violenza e l’apparente assenza di un movente. Secondo quanto riportato dalle autorità, le bambine sono state risparmiate dall’aggressore e hanno assistito impotenti alla scena. Ora saranno ascoltate dagli investigatori per ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

Le prime verifiche sul passato di McGann non hanno evidenziato comportamenti sospetti. Il giovane aveva superato tutti i controlli previsti per l’abilitazione all’insegnamento e aveva già lavorato in una scuola in Oklahoma prima del trasferimento in Arkansas. Gli inquirenti stanno analizzando il suo telefono e i suoi dispositivi elettronici per cercare indizi utili a comprendere le ragioni dell’aggressione.

Le autorità locali hanno definito il caso “complesso e delicato”, sottolineando che al momento non emergono legami tra l’uomo e le vittime. La dinamica dell’attacco e il motivo per cui le due bambine siano state risparmiate restano oggetto di approfondimento.