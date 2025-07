19enne trovato carbonizzato dopo un incendio sulla Statale

Una segnalazione di incendio di sterpaglie sulla Statale 18 Tirrena Inferiore, nel territorio di Maratea al confine con la Campania, si è trasformata in una macabra scoperta. I soccorritori, giunti sul posto mercoledì sera, hanno trovato il corpo carbonizzato di un 19enne in un dirupo sotto la carreggiata.

L’allarme per un incendio e la scoperta dell’auto abbandonata

L’allerta è scattata nella serata del 30 luglio, quando alcuni automobilisti hanno segnalato fumo proveniente da una piazzola panoramica lungo la Statale 18 in direzione Sapri.

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco di Lauria e i carabinieri hanno trovato una vettura ferma nella piazzola, con lo sportello aperto e le chiavi inserite. All’interno c’erano un cellulare e i documenti di un giovane residente nella provincia di Salerno.

Il corpo trovato nel dirupo

Notando che le fiamme non avevano toccato l’auto, i soccorritori hanno deciso di ispezionare l’area sottostante.

Grazie all’uso di droni, i vigili del fuoco hanno individuato poco dopo il cadavere carbonizzato di un ragazzo di 19 anni in un piccolo dirupo a ridosso della carreggiata.

Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno per i primi rilievi, mentre l’auto è stata sequestrata.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

I carabinieri del comando di Lagonegro, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno conducendo accertamenti per stabilire come siano andati i fatti e se l’incendio sia collegato direttamente alla morte del giovane.

Per il momento non vengono escluse alcune ipotesi investigative, e l’autopsia chiarirà le cause esatte del decesso.