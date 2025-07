Violenta turbolenza su un volo Delta: passeggeri sbalzati sull’aereo, atterraggio di emergenza

Un volo internazionale della Delta Air Lines è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Minneapolis dopo essere stato colpito da una violenta turbolenza. A bordo c’erano 275 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio, e 25 persone sono state ricoverate in ospedale per accertamenti e cure.

La discesa improvvisa di 500 metri in 30 secondi

Il volo DL56, decollato da Salt Lake City e diretto ad Amsterdam, ha incontrato forti turbolenze circa un’ora dopo il decollo, mentre sorvolava ancora gli Stati Uniti.

Secondo i dati di FlightRadar, l’Airbus A330-900 volava a 37.000 piedi quando una corrente d’aria improvvisa lo ha fatto scendere rapidamente di oltre 500 metri in 30 secondi, provocando paura a bordo e ferite tra i passeggeri non allacciati.

L’atterraggio di emergenza a Minneapolis

Il comandante ha immediatamente richiesto un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Minneapolis-St. Paul, dove il volo è atterrato senza ulteriori problemi intorno alle 19:45 ora locale.

Sul posto erano già presenti vigili del fuoco e squadre mediche, pronte a prestare soccorso ai passeggeri.

Feriti lievi e controlli in ospedale

Secondo quanto comunicato da Delta Air Lines, 25 persone tra passeggeri ed equipaggio hanno riportato ferite da impatto e sono state trasportate in ospedale per controlli. Nessuno risulta in pericolo di vita.

Gli altri passeggeri sono stati assistiti in aeroporto in attesa di proseguire il viaggio verso Amsterdam.

Cosa causa turbolenze così forti?

Le turbolenze di questo tipo si verificano quando forti correnti d’aria colpiscono la fusoliera in condizioni meteorologiche avverse o in presenza di aria instabile.

Secondo la Federal Aviation Administration, negli Stati Uniti si registrano in media 65 feriti all’anno legati a episodi di turbolenza, nella maggior parte dei casi passeggeri che non indossano la cintura di sicurezza.

Delta Air Lines ha confermato che l’aereo sarà sottoposto a ispezioni tecniche prima di rientrare in servizio e ha assicurato il pieno supporto ai passeggeri coinvolti nell’incidente.