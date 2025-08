Schianto frontale sulla SS274 nel Salento: muore sottufficiale della Marina

Violento incidente sulla SS274 nel basso Salento: due auto si scontrano frontalmente, perde la vita un sottufficiale della Marina Militare di 68 anni, illeso un giovane carabiniere.

Schianto frontale sulla statale

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella mattinata di venerdì 1 agosto lungo la strada statale 274, nel tratto che collega le località del basso Salento. Una Fiat Tipo e una Ford Focus si sono scontrate frontalmente, generando un impatto devastante.

Alla guida di una delle due vetture c’era un uomo di 68 anni, originario di Castrignano del Capo e sottufficiale della Marina Militare, in servizio presso il Battaglione San Marco di Brindisi. L’urto ha ridotto l’auto in un ammasso di lamiere e l’uomo è rimasto intrappolato all’interno. Sul posto sono intervenuti immediatamente più ambulanze del 118, un’auto medica e i vigili del fuoco di Tricase, che hanno lavorato a lungo per estrarlo. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo.

Indagini sulla dinamica

Alla guida dell’altro mezzo si trovava un carabiniere di 22 anni in servizio nella stazione di Castrignano del Capo, che non avrebbe riportato ferite gravi. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tricase hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dello scontro, ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio, anche la possibilità di una manovra azzardata o di una distrazione alla guida.

Il traffico lungo la SS274 è rimasto bloccato per ore per permettere i soccorsi, la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata. La salma del 68enne è stata affidata alle autorità competenti per gli accertamenti di rito.